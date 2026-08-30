Jake Paul staat vooral bekend als een omstreden bokser en influencer, maar zijn werk achter de schermen bij het vrouwenboksen krijgt inmiddels ook de nodige waardering. Boksster Stephanie Kamale sprak zich uit over wat de Amerikaan voor de sport betekent, kort na een groot evenement dat Paul dit weekend zelf bijwoonde.

"Ik hou absoluut van wat Jake Paul heeft gedaan met MVP", vertelde Kamale bij de BBC, doelend op de boksorganisatie van Paul. "Hij heeft deze vrouwen op een platform gezet en het is ongelooflijk om dat te zien, ook met Katie Taylor en Amanda Serrano." Ze wees daarbij op het gevecht tussen Taylor en Serrano dat destijds vlak voor het grote gevecht van Paul tegen Mike Tyson werd geplaatst. "Ik had zoveel mensen die naar me toe kwamen en zeiden: wie zijn deze vrouwen? Ze waren dol op dat gevecht."

Jake Paul geeft platform aan vrouwenboksen

Volgens Kamale zorgt de manier waarop Paul zijn vrouwelijke boksers presenteert voor nieuwe belangstelling voor de sport. "Zo breng je nieuwe kijkers naar de sport, het kan alleen maar groeien. Het is ongelooflijk om te zien", aldus de boksster. Paul richtte in 2021 samen met zakenpartner Nakisa Bidarian de organisatie Most Valuable Promotions (MVP) op, die zich sindsdien vooral heeft ontwikkeld tot een van de grootste promotors van vrouwenboksen ter wereld.

Recent sloeg MVP de handen ineen met Matchroom Boxing van de Britse promotor Eddie Hearn, met als doel om nog meer kansen te creëren voor vrouwelijke boksers. De eerste bokser die zich bij die samenwerking aansloot, was WBC-kampioene Skye Nicolson.

Met privéjet naar Birmingham

Paul was dit weekend zelf aanwezig bij het evenement in Birmingham, waar Nicolson haar wereldtitel verdedigde tegen de Japanse Miyo Yoshida. Via Instagram deelde de Amerikaan beelden van zijn reis naar het evenement, waarbij hij per privéjet naar Birmingham afreisde en vervolgens in een Ferrari SUV bij de locatie arriveerde.

Voor Paul is het inmiddels een vertrouwd patroon: zijn eigen gevechten trekken de aandacht, maar zijn promotie-organisatie MVP is uitgegroeid tot een serieuze speler in het vrouwenboksen, met inmiddels tal van wereldkampioenes onder contract.

Bruiloft van broer Jutta Leerdam

Terwijl Paul zelf in Birmingham was, vierde zijn verloofde Jutta Leerdam op datzelfde moment een heel ander soort feest in Europa. De schaatsster was zaterdag aanwezig bij de bruiloft van haar broer Kjeld en ging daar volop uit haar dak, blijkt uit beelden die ze samen met haar zussen deelde op Instagram.

Paul zelf ontbrak op de beelden van die bruiloft. Voor het aanstaande bruidspaar Leerdam-Paul kan het inmiddels ook als inspiratie dienen: wanneer die twee zelf gaan trouwen, is nog altijd niet bekend.