Sam van Royen timmert al enige tijd aan de weg in de sportjournalistiek. Tijdens het WK voetbal mag hij zelfs zijn officiële debuut maken als hoofdpresentator van Het Oranjecafé. Toch lijkt er van enige vorm van zenuwen totaal geen sprake bij de zoon van schrijfster Heleen van Royen. Ook kreeg hij advies van Wilfred Genee.

De 29-jarige Van Royen is al enkele jaren te zien als verslaggever bij Ziggo Sport. In die hoedanigheid bezoekt hij tal van Europese voetbalwedstrijden en neemt hij de interviews in het stadion voor zijn rekening. Daar heeft hij schijnbaar veel indruk mee gemaakt, want tijdens het WK voetbal maakt hij zijn debuut als presentator. In het Oranjecafé bespreekt hij dagelijks alle gebeurtenissen rond het WK voetbal.

Geen zenuwen

Hoewel die stap wellicht spannend klinkt, blijft Van Royen opvallend rustig onder zijn eerste grote presentatieklus. Hij heeft geen last van zenuwen. "Nul, totaal niet. Waarom zou ik? En dat is echt geen stoerdoenerij”, vertelt hij in gesprek met het AD. De jonge presentator voelt zich inmiddels volledig thuis voor de camera. "De afgelopen twee jaar ben ik voor Ziggo Sport vrijwel elke week live op tv geweest voor verslagen, voor- en nabeschouwingen of interviews. Ik voel me thuis voor de camera in zo’n setting."

Toch stapte Van Royen niet helemaal onvoorbereid in het avontuur. Zo sprak hij vooraf met ervaren tv-gezichten als Wilfred Genee en Hélène Hendriks. "Wilfred gaf me als tip mee: bedenk vooraf goed welke rol je wilt aannemen", vertelt hij daarover. "Ga je de eerste twee uitzendingen wat rustiger aftasten, of klap je er gelijk bijdehand bovenop? Zijn advies was om er gewoon een beetje rustig in te komen."

Drukke zomer

Makkelijk wordt de klus overigens niet. SBS6 zendt deze zomer maar liefst 104 wedstrijden uit en dus wacht een loodzware periode vol live televisie. Toch kijkt Van Royen vooral uit naar de komende weken. "Ik zie het zelf niet echt als een slijtageslag, al ben ik wel heel benieuwd hoe het is om 39 dagen op rij live-tv te maken."

Ook over de kansen van Oranje is Van Royen opvallend optimistisch. "We gaan gewoon naar de finale. Let maar op", voorspelt hij vol overtuiging. Daarnaast denkt hij dat Crysencio Summerville weleens de verrassing van het toernooi kan worden. "Die jongen heeft ontzettend veel potentie."

Na het WK wacht overigens geen vakantie voor Van Royen. Dan staan immers de voorrondes van de Europese competities al weer te wachten. "Was het maar waar! Maar gevoelsmatig werk ik niet. Ik vind tv maken het allerleukste wat er is."

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