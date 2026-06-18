De uitzendingen van Vandaag Inside rond het WK voetbal wekken wat verwarring. Wanneer zijn ze en hoe vaak? Soms vragen de makers zich dat zelf ook af, vertelt presentator Wilfred Genee. Ook bekende Nederlanders appen hem met de vraag hoe laat ze in moeten schakelen op de populaire talkshow.

Om het nog ingewikkelder te maken, is de uitzending van donderdag 25 juni een bijzondere. Vanwege de aftraptijd van Nederland - Tunesië op het WK voetbal begint de uitzending dan pas om 23.00 uur 's avonds en moeten Genee, Johan Derksen en René van der Gijp urenlang blijven zitten in de studio. "Wie gaat er dan in godsnaam nog kijken?", vragen ze bij Radio 538 aan Genee.

"Ik heb hetzelfde probleem", moet de presentator eerlijk bekennen. Hij heeft soms ook niet helemaal scherp hoe laat de uitzendingen zijn. "Johan Derksen kwam ook al naar me toe met dat hij gehoord had dat hij 's nachts moest werken. Dat klopt. Dan zitten we eerst van 20.00 uur tot 21.00 uur en dan weer van 23.00 uur tot middernacht, want dan speelt het Nederlands elftal (vrijdagochtend 26 juni om 01.00 uur, red.)."

'Als je ziet hoe die mannen wegvallen'

Genee is benieuwd hoe zijn collega's er tegen die tijd bij zitten. "Als je nu al ziet hoe die mannen wegvallen... Ik trouwens ook... De oogjes vallen bijna dicht, dan zie je Johan wegzakken en René ook op die bank. En dan moeten ze weer en schrikken ze wakker. Maar deze (uitzending van donderdag 25 juni, red.) is wel heel extreem."

De mannen van VI zitten al het hele WK van maandag tot en met donderdag op SBS 6 'te knallen'. Als het lekker loopt, is het makkelijk vol te houden, zegt Genee. "Als je aan het knallen bent, wil je doorknallen. In één keer door. Nu is het zo dat je knalt, dan een tijd helemaal niks aan het doen bent en dan moet je weer. Dan merk je wel dat je jezelf weer aan moet zetten. Maar het moet goedkomen, we hebben genoeg tijd ertussen."

WK voetbal

Nu het WK voetbal is begonnen, is ook René van der Gijp meer in zijn hum. "Hij is echt als een vis in het water", merken de Radio 538-hosts op. "Het is echt zijn ding, dan staat hij aan. Hartstikke leuk", beaamt Genee. Hij is blij dat hij in de radio-uitzending kan vertellen hoe het zit met de uitzendingen van Vandaag Inside, want hij krijgt er zelf ook veel vragen over.

"Ik kreeg een appje van Mona Keijzer (politica, red.) of niet uitzenden deze week. Ik wist niet wat ik zag. 'Sorry?! We zitten twee keer per avond deze week'. Bleek ze ons gemist te hebben en vroeg ze hoe laat het elke dag is. Je komt er bijna niet uit."

'Wel een beetje verwarrend allemaal'

Voor de nachtuitzending gaat Derksen een hotel pakken in plaats van terug naar Grolloo rijden, zoals hij normaliter doet. Dat moet ook wel, gezien het moordende schema voor de 77-jarige. "Dan wordt het echt een latertje, want we blijven ook in de studio zitten met het publiek. Dan gaan we die wedstrijd kijken tot 03.00 uur 's nachts en dan begint de volgende show bijna alweer. Oh nee, op vrijdag zijn we vrij. Komen we Hélène Hendriks (presentatrice van De Oranjezomer, vrijdag tot en met zondag op SBS 6, red.) tegen op de parkeerplaats. Het is wel een beetje verwarrend allemaal."

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