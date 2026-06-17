Als groot sportliefhebber volgt Kjeld Nuis momenteel ook het WK voetbal. Hij heeft een duidelijke mening over het Nederlands elftal, maar die valt bij Johan Derksen niet in goede aarde. Er ontstaat een verhitte discussie in de uitziending van Vandaag Inside.

Nuis behoort al jaren tot de schaatstop van Nederland. Hij won in zijn carrière drie olympisch gouden medailles en voegde daar in februari in Milaan nog een bronzen aan toe. Daarom wordt hem in Vandaag Inside gevraagd hoe hij kijkt naar de conditie van de spelers van het Nederlands elftal.

Oranje speelde de eerste wedstrijd op het WK met 2-2 gelijk tegen Japan. "Ik vond het tempo vrij laag", zegt Nuis, die benadrukt dat hij geen voetbalkenner is. "Ik heb een commentator horen zeggen: 'Het tempo is er wel wat uit, maar het is de 83e minuut'. Dan denk ik: 83e minuut... Je moet er 90, dus zorg dat je dat conditioneel aankan."

'Dat heb ik nog nooit een marathonloper zien doen'

Hij ergert zich dan ook aan voetballers die in de slotfase of verlening van een wedstrijd met kramp op de grond liggen. "Dat heb ik nog nooit een marathonloper zien doen." Die woorden schieten bij Derksen in het verkeerde keelgat. "Je zit nu echt te lullen als een wielrenner."

Discussie

Nuis gaat daar vervolgens fel tegenin en verheft zijn stem. "Volgens mij werd er gevraagd wat ík ervan vind", zegt de schaatser. "En dit vind ik ervan." "Jawel, maar jij zegt eigenlijk dat ze een slechte conditie hebben. Nou, die spelers zijn topfit hoor", reageert Derksen.

"Johan, waarom is er dan bijvoorbeeld niet tegen Japan te voetballen?", vraagt Nuis zich af. Dat legt Derksen uit. "Maar misschien moet je daarvoor gevoetbald hebben", richt hij zich tot de schaatser. "Het is proberen, proberen... Dat is best vermoeiend wat ze doen. Dit zijn korte afstanden, dus zij hebben hele andere spierbundels."

Toch blijft Nuis bij zijn punt. "Dan lopen ze intervallen, geef het een naam", zegt hij. "Ik vond de wedstrijd niet heel goed."

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