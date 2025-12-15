Noorwegen kroonde zich zondag tot wereldkampioen in Ahoy. De Noorse kijkers zagen na afloop van de finale echter een opzienbarend moment op de lokale tv-zender. "Ik moet daarvoor mijn excuses aanbieden."

De Noorse handbaldames versloegen in de halve finales het Nederlandse team en maakten zondagavond hun favorietenrol waar door Duitsland met 23-20 te verslaan in de finale van het WK handbal. Toch ging aan Noorse zijde in Ahoy niet alles vlekkeloos.

'Hoestbui van de eeuw'

Zo was de Noorse presentatrice Gunnhild Toldnes van TV3 na de gewonnen finale een interview aan het houden met de keepster Katrine Lunde op live televisie. Ze waren midden in het gesprek toen Toldnes abrupt wegrende uit de studio. Een collega nam in alle hectiek het interview over.

Na een paar minuten kwam de presentatrice terug. Later kwam ze in de Noorse krant Dagbladet met een verklaring. "Toen ik aan het praten was met de legendarische keepster kreeg ik de ergste hoestbui van de eeuw. Hierdoor moest ik de studio uitrennen", aldus Toldnes.

Stemklachten

De 39-jarige presentatrice onthulde wat ze deed toen ze uit de studio rende. "Tijdens de hele sessie stond ik aan de kant en haalde ik water bij onze visagiste." Toldnes had al eerder in het toernooi last van haar stem. "Zaterdagavond had ik bijna geen stem meer. Ik zat toen vanaf acht uur alleen in mijn hotelkamer en had geen woord gezegd in de hoop mijn stem te sparen. Pas toen ik op de radio was, sprak ik weer."

Ondanks alle inspanningen baalde Toldnes alsnog dat ze hierdoor de uitzending onderbrak. "Ik weet niet zeker of het voor de Noren thuis prettig was om me vandaag te horen. Daarvoor bied ik mijn excuses aan."

Noorwegen kroonde zich zondag voor de vijfde keer in de geschiedenis tot wereldkampioen handbal bij de vrouwen. Eerder waren de Noorse vrouwen in 1999, 2011, 2015 en 2021 de beste van de wereld.

WK handbal