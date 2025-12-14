Noorwegen heeft zondagavond het WK handbal gewonnen in Nederland. In de finale had het absolute topland het knap lastig met Duitsland, maar werd er uiteindelijk wel gewonnen: 20-23.

Nederland verloor in de halve finale van Noorwegen, dat al jaren oppermachtig is in de handbalwereld. Op het WK bleek dat als er één land zou zijn dat Noorwegen mogelijk kon bestaan, het Duitsland zou zijn. De Duitsers deden het aan het begin van de wedstrijd dan ook voortreffelijk en stonden op een gegeven moment met 8-6 voor in Rotterdam.

De stand bij rust was 11-11, na dertig minuten handballen. Beide landen bleken enorm aan elkaar gewaagd. Duitsland stond eigenlijk continu voor, tot de laatste seconde van de eerste helft. Op dat moment zorgde Noorwegen voor de gelijkmaker.

In de tweede helft had Noorwegen de overhand, maar bleef Duitsland telkens in de buurt. Uiteindelijk liepen de Noren uit naar 20-23. Daarmee veroveren ze de wereldtitel weer terug. Noorwegen was wereldkampioen in 2021, maar verloor in 2023 de finale van Frankrijk. Noorwegen is ook al de regerend Europees en olympisch kampioen.

Duitsland verdient een dikke pluim voor het spel gedurende het hele toernooi en ook in de verloren eindstrijd.

Domper voor Nederland

Eerder op de dag had Oranje teleurstellend verloren van Frankrijk in de troostfinale. Geen bronzen medaille voor Estavana Polman en Lois Abbingh, voor wie het de laatste wedstrijd voor het Nederlands team was. In de groepsfase werden de Fransen nog verslagen. Polman sprak na afloop van haar allerlaatste interland met Sportnieuws.nl.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.