Het WK handbal is voorbij voor de Nederlandse handbalsters. Nederland greep tijdens het laatste duel tegen Frankrijk naast het brons, wat niet alleen een emotioneel, maar ook een vervelend afscheid betekende voor Estavana Polman en Lois Abbingh. Na 60 minuten én verlenging won Frankrijk met 33-31.

Hoewel het WK op een vervelende manier ten einde kwam voor TeamNL, bewaart Polman er ook goede herinneringen aan. "Toen ik zestien was, begonnen we met niets. Een toernooi in eigen land? Daar konden we toen alleen maar van dromen", vertelde ze in gesprek met deze site. "Zoveel media, zoveel fans… dromen komen echt uit."

'Ben er klaar mee'

Polman had na het verloren duel niet veel zin om haar vinger op de zere plek te leggen. "Als je de verlening ingaat, dan gaat er al iets mis. Je speelt gelijk, maar wilt gewoon winnen. Wat er mis gaat? Ik weet dat nu niet te zeggen en dat is ook niet meer aan mij. Ik ben er klaar mee", lachte ze. "Voor mij zit het erop. We gaan even balen en dan sluit ik mijn interlandcarrière goed af."

Beelden

Het enerverende afscheidsduel van Polman en Abbingh leverde emotionele beelden op. Hoop, vrees en tranende ogen: het kwam allemaal voorbij op het gezicht van Polman. Jarenlang waren de twee van vaste waarde binnen TeamNL, waardoor hun gezamenlijke vertrek nadrukkelijk voelbaar was binnen de ploeg.

Na afloop stonden de twee lang naast elkaar op het veld, zichtbaar geraakt door het moment en omringd door ploeggenoten die het duo nog één keer in het zonnetje zetten.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Beluister Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.