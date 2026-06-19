Hélène Hendriks is momenteel vooral bekend als presentatrice van Europees voetbal en De Oranjezomer. Maar ze begon haar carrière in een heel andere sport. Zo ging ze ooit knock-out door een kickbokser.

Hendriks vertelt een opmerkelijk verhaal in de podcast HNM, die ze met collega's Noa Vahle en Merel Ek maakt. In de laatste uitzending van De Oranjezomer was de wereldkampioen van Glory te gast. Mory Kromah verdedigde zijn titel tegen Milos Cvjeticanin op knock-out. Dat riep herinneringen op bij de presentatrice.

Ze deed namelijk een tijd verslag van het kickboksen en bezocht zo de verschillende Glory toernooien. Eén daarvan was in Denver, in de Verenigde Staten. "Ik vloog via Atlanta en we hadden al een overstap gemist, het was een hoop gedoe. Een hele lange reis, bijna niet gegeten, bijna niet geslapen", schetst Hendriks de situatie.

'Ik begin te zweten...'

"Toen kwam ik daar aan, in Denver, en het toernooi was al bezig. We hadden echt haast om nog even iets te maken. Maar ik kom daar binnen en ik zie meteen een kickbokser knock-out gaan", vervolgt de 45-jarige. "Het wordt in een keer heel koud, ik begin te zweten en ik ga gewoon knockie."

"Ik zag die klap gebeuren en daar werd ik gewoon een beetje misselijk van op dat moment." Vahle vraagt zich af of dat ook live op televisie te zien was. "Nee", lacht Hendriks. "Goede televisie zou het geweest zijn."

Ze was even buiten bewustzijn, maar gelukkig liep het goed af. "Ik kwam weer bij na een paar seconden. Maar ik was hélemaal nat van het zweet."

De Oranjezomer

Hendriks neemt vrijdag weer het stokje over van Vandaag Inside op SBS6. Dan is ze te zien met De Oranjezomer. Het programma wordt tijdens het WK voetbal op vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden uitgezonden.

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