Mory Kromah verdedigde zaterdagavond voor het eerst zijn zwaargewichttitel in Glory en als het aan hem ligt, gaat dat nog vaker gebeuren. De Nederlandse Guineeër is van mening dat niemand hem kan verslaan, ook oud-kampioen Rico Verhoeven niet.

Kromah won zijn titel door begin 2026 het last heavyweight standing toernooi van Glory te winnen. In de finale zou hij het opnemen tegen Milos Cvjeticanin, maar de Serviër kon niet vechten door een blessure. Zaterdag was het daarom tijd voor de rematch. Die werd zeer overtuigend gewonnen door Kromah. De Amsterdammer knalde met een hoge knie tegen de kin van Milos aan, waardoor die direct knock-out ging. Daardoor blijft Kromah de onbetwiste kampioen.

De Oranjezomer

Na het winnen van zijn titel zat Kromah zondagavond bij de Oranjezomer met presentatrice Hélène Hendriks. Daar kreeg hij complimenten van onder andere commentator en presentator Koert Westerman en van tafelgasten Robert Maaskant en Khalid Boulahrouz. "Een fenomeen. Een completere kickbokser dan jij heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Deze gozer zijn wij nog niet vanaf. Onthou die naam", vertelt Westerman over de kickbokser.

Als Hendriks aan Kromah vraagt of hij denkt ook van Verhoeven te kunnen winnen als die partij er ooit nog komt, is de kampioen stellig. "Ik heb hem uitgedaagd. Op Glory 103. Na mijn wedstrijd zag ik hem, hij won toen van Artem Vakhitov. Ik feliciteerde hem en zei dat als ik het toernooi zou winnen, dat ik dan tegen hem zou vechten. Verhoeven zei toen dat ik eerst moest winnen en dat is gelukt. Eindstand is hij gaan boksen. Of ik Verhoeven knock-out kan slaan? Honderd procent zeker."

Wedstrijd tegen Verhoeven

De kans lijkt echter klein dat Verhoeven snel of überhaupt ooit nog terug zal keren naar het kickboksen. De Brabander vocht onlangs tegen Oleksandr Usyk in het boksen en deed het daar uitstekend. De kans is enorm dat Verhoeven actief blijft binnen het boksen en met zijn 37 jaar lijkt een overstap naar een andere sport daarna er ook niet meer in te zitten. Kromah verdedigt tijdens zijn volgende gevecht waarschijnlijk de Glory-titel tegen Antonio Plazibat.

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