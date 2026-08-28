René van der Gijp was in zijn vroegere leven een uitstekend voetballer en Oranje-international en na zijn carrière stortte hij zich op TV-werk. Echt zoeken naar werk heeft hij dus nooit echt hoeven doen. Nu onthult Van der Gijp echter wat hij voor werk had gedaan als zijn voetbal- en tv-carrière niet van de grond was gekomen.

Van der Gijp speelde tijdens zijn actieve carrière voor clubs als PSV, Sparta, Heerenveen, het Belgische Lokeren en het Zwitserse Neuchatel. Ook speelde hij vijftien interlands voor het Nederlands elftal. Na zijn actieve loopbaan kwam hij al snel in de tv-wereld terecht. Van der Gijp werd analist en co-commentator en schoof aan als vaste gast bij Voetbal Inside, het programma dat nu Vandaag Inside heeft. Ook gaf hij lezingen. Zijn tv-carrière ontplofte pas echt tijdens het WK 2010, toen het programma vanuit het Kürhaus ontplofte qua kijkcijfers.

Wat deed Van der Gijp als hij geen voetballer was?

De 65-jarige Van der Gijp heeft dus nooit echt hoeven studeren, maar in de nieuwste aflevering van KieftJansenEgmondGijp krijgt de analist de vraag wat hij was geworden als zijn voetbalcarrière was mislukt. Daar heeft Van der Gijp wel een beeld bij, sterker nog hij weet direct twee opties. De eerste van die twee is makelaar in huizen.

Optie nummer twee is iets met auto's. Van der Gijp is geïnteresseerd in auto's en had een baan als autohandelaar dus niet vervelend gevonden. "Ik zou een beetje langs die woonwagenkampen rijden, om te kijken of ze nog ergens een auto nodig hebben. Gouden kettinkje en een blousje over mijn broek", lacht Van der Gijp over zijn mogelijk misgelopen talent.

Mentale inzinking

Van der Gijp kende in 2010 het hoogtepunt van zijn carrière, maar stortte daarna in. De oud-voetballer kreeg na het succes van VI Oranje een inzinking, waarbij hij geteisterd werd door paniekaanvallen. Van der Gijp durfde de straat niet meer op en was maanden afwezig als vaste gast in het programma. Uiteindelijk kwam hij erbovenop en gaf hij meer uitleg over de periode in zijn boek Gijp, geschreven door Michel van Egmond. Het boek werd een bestseller en de twee werden goede vrienden, wat zelfs resulteerde in het feit dat ze nu samen de podcast KieftJansenEgmondGijp maken.