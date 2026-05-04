René van der Gijp was maandag de grote afwezige bij de opname van de nieuwe aflevering van de podcast KJEG (KieftJansenEgmondGijp). De oud-voetballer is er normaliter altijd en dus begon Michel van Egmond meteen met de mededeling dat 'Gijp' er niet is, om zo de luisteraars op de hoogte te brengen. Wat dat voor Vandaag Inside betekent, is niet bekend.

De podcastopname is op maandag en dat is ook weer meteen de eerste dag van de immens populaire talkshow Vandaag Inside, waar Van der Gijp ook een vaste tafelgast is. De goedlachse man zit er volgens de talkshow maandagavond gewoon bij, maar dat is maar de vraag als je Van Egmond hoort vertellen hoe Van der Gijp er maandag overdag aan toe was.

'Ziek, zwak en misselijk'

"We zijn er zonder René van der Gijp, die is een beetje ziek, zwak en misselijk. Die ligt op bed", begon Van Egmond de opname van de podcast. Vandaag Inside heeft op de website de invulling van het programma al de hele dag online staan met in de aankondiging 'gewoon' dat Van der Gijp aan tafel zit, tussen presentator Wilfred Genee, Telegraaf-sportjournalist Valentijn Driessen en Johan Derksen in.

Of Van der Gijp er daadwerkelijk zit, is dus nog een vraag. Het antwoord daarop zal maandagavond rond de klok van 21.35 uur duidelijk worden, als de talkshow begint op SBS6. In de afkondiging van de podcast KJEG wordt er verder niet meer gerept over de oud-voetballer. Scheidsrechter Bas Nijhuis is in ieder geval te gast aan de bar bij Vandaag Inside op maandag 4 mei.