Vandaag Inside pakte groots uit met het nieuws dat ze rondom het WK voetbal zullen uitzenden vanaf Curaçao. Toch blijkt het trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp tijdens het toernooi gewoon in Nederland te blijven. "Dat zag Johan niet zitten."

SBS6 maakte dinsdag bekend dat Vandaag Inside en De Oranjezomer tijdens het WK vaak twee keer per avond te zien zal zijn. Het toernooi begint op 11 juni en wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland zit in groep F en start op 14 juni in Dallas met een wedstrijd tegen Japan. Het duel start om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Vanwege de eerste deelname van Curaçao aan het WK voetbal, werd besloten om VI vanaf het eiland uit te zenden. Toch is het bekende trio in die periode gewoon in Nederland. Dat leidt tot verbazing in een interview van Genee op Radio 538.

'Logisch hè'

"Nee, wij gaan over twee weken al naar Curaçao. Dus in de aanloop naar het WK zitten we op Curaçao en tijdens het WK zitten we in Nederland. Logisch hè", zegt de presentator met een lach. Het zorgt voor verbazing in de radiostudio. "Hoe werkt dat dan? Zit tijdens het WK dan Hélène (Hendriks, red.) met de Oranjezomer daar?", wordt hem gevraagd. "Nee, die zit ook gewoon in Nederland", aldus Genee.

"Oh dus tijdens het WK zitten jullie gewoon hier. Maar waarom gaan jullie dan van tevoren naar Curaçao?", is de verbaasde reactie. "Nou als ik dat helemaal zou uitleggen", lacht Genee. Hij doet vervolgens toch een poging.

'Dan zou Johan thuisblijven'

De communicatie tussen de drie vaste gezichten van het programma verliep namelijk weer erg typisch. "We zouden eerst tijdens het WK gaan, maar dat zag Johan niet zitten. Toen hadden we besloten om in de aanloop ernaartoe te gaan en dan zou Johan thuisblijven. Maar René zei: 'Als jij wel gaat Wilfred, dan ga ik ook een gedeelte en Hélène gaat een gedeelte, dan ga ik ook gewoon mee.' En toen Johan hoorde dat René en ik gingen, zei hij: 'Nou dan ga ik ook gewoon mee.'"

Inmiddels merkt Genee zelfs dat Derksen zin begint te krijgen in het tripje. "Maar dat kan morgen weer anders zijn", zegt de presentator. Vanwege zijn hond, die onlangs is overleden, ging de oud-voetballer nooit op vakantie. "De laatste keer dat hij een zwembroek droeg was 'ie vier", grapt Genee.

Vandaag Inside Oranje

Vandaag Inside Oranje met Genee is tijdens het voetbaltoernooi te zien van maandag tot en met donderdag. Alleen in de beginweek is de talkshow ook op vrijdag 12 juni te zien. De Oranjezomer met Hélène Hendriks wordt op vrijdag, zaterdag en zondag uitgezonden. Op de avond van de finale, zondag 19 juli, is Vandaag Inside Oranje te zien met Hendriks als tafelgast.