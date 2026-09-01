Anni Friesinger heeft haar handen momenteel meer dan vol. Terwijl de Duitse schaatslegende samen met het man Ids Postma druk bezig is met de bouw van hun nieuwe huis in Oostenrijk, maakt het gezin zich ook op voor de start van een nieuw ijshockeyseizoen. Friesinger geeft een inkijkje in haar drukke leven.

Friesinger deelt maandagochtend een samenvatting van alles waar ze de afgelopen week mee bezig is geweest. Het was een drukke week voor het schaatsicoon en haar Nederlandse echtgenoot Postma. Ze lijkt vooral opgelucht dat alles vooralsnog voorspoedig verloopt.

"Zo mijn lieverds... een nieuwe week in", schrijft Friesinger bij haar terugblik op Instagram. Vervolgens probeert ze de goede hoop erin te houden. "Als deze week bijna net zo vol wordt als de vorige, dan gaat het zeker niet saai worden. Het is hier ontzettend hectisch."

Er gebeurt veel in huize Friesinger, waar ze nog niet alles over kan delen, schrijft ze. Maar de updates zullen gedurende de week wel binnenvallen, belooft de in Nederland bijzonder populaire Duitse. "Ik heb eigenlijk wat nieuws dat ik jullie heel binnenkort wil vertellen, maar dat moet op een ander moment", schrijft ze met een knipoog.

Begin ijshockeyseizoen

De twee dochters van Postma en Friesinger ijshockeyen op hoog niveau in Oostenrijk en het nieuwe seizoen staat voor de deur. Friesinger kan, ondanks alle drukte om haar heen, niet wachten. "Ik voel nu al hoeveel ik ernaar uitkijk. Deze bijzondere tijd van het jaar, de sfeer, de ijsbaan, de spanning... het gaat weer beginnen!"

Naast de sportieve plannen van haar dochters blijft ook de bouw van het nieuwe huis een groot deel van haar dagelijks leven bepalen. "Ik geloof dat we een van de laatste belangrijke punten in onze woningplanning hebben afgerond." Friesinger liet afgelopen week de maquette van hun nieuwe huis voltooien, waarmee de realisatie weer een stap dichterbij komt.

"Wat moet ik zeggen? Het was indrukwekkend. Zoveel dingen die we voorheen alleen op tekeningen hadden gezien, verzameld in moodboards of in iemands hoofd, konden we ineens aanraken, vergelijken en uitkiezen voor ons eigen huis", schrijft ze.

'Ik weet dat sommigen nieuwsgierig zijn'

Friesinger belooft haar trouwe fans deze week opnieuw mee te nemen in de bouw van het nieuwe huis. "Uiteindelijk komt alles een beetje samen en ik weet dat het mooi gaat worden. Ik neem jullie de komende dagen een beetje mee op deze reis, want ik weet dat sommigen van jullie al heel nieuwsgierig zijn", sluit ze af. "Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat de komende weken behoorlijk spannend zullen worden. Eén hoofstuk tegelijk!"