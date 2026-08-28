Anni Friesinger heeft haar volgers vrijdag opnieuw meegenomen naar de bouwplaats van haar toekomstige woning in Oostenrijk. De Duitse schaatslegende en haar Nederlandse echtgenoot Ids Postma zien hun bijzondere project steeds meer vorm krijgen. Ditmaal had Friesinger goed nieuws.

Friesinger deelde vrijdag via Instagram beelden waarop duidelijk te zien is dat er de afgelopen dagen flink wat werk is verzet. Een graafmachine staat midden tussen grote hoeveelheden grind en aarde, terwijl rondom de bouwput al verschillende voorbereidingen zijn getroffen. De voormalig topschaatsster lijkt vooral opgelucht dat de omstandigheden voorlopig meezitten.

Update

"Goedemorgen vanaf onze bouwplaats", schrijft Friesinger bij de foto. Vervolgens geeft ze haar volgers een korte update over de voortgang. "Alles is nog steeds mooi droog en de pompput wordt geplaatst. We hebben echt geluk met het weer en volgende week komt de vloerplaat al", aldus de Duitse, die haar enthousiasme kracht bijzet met een hartje en juichende handjes.

De nieuwe update volgt slechts enkele dagen nadat Friesinger uitgebreid vertelde over de start van de bouw. Na lang wachten op de benodigde vergunning konden zij en Postma deze zomer daadwerkelijk beginnen aan hun nieuwe woning in Salzburg. De eerste graafmachines gingen onlangs aan het werk en daarmee veranderden jaren van plannen ineens in werkelijkheid.

Beslissingen

Dat brengt volgens Friesinger ook een hoop beslissingen met zich mee. Terwijl er op de bouwplaats hard wordt gewerkt, moet het stel tegelijkertijd al nadenken over allerlei details van de toekomstige woning. Zo zijn keuzes over onder meer verlichting, schakelaars en stopcontacten al aan de orde. Ook de inrichting van de verschillende ruimtes moet daardoor vroeg in het bouwproces worden meegenomen.

"Er gebeurt op dit moment ongelooflijk veel tegelijk", liet Friesinger eerder weten over de drukke periode. De voormalig schaatsster houdt haar volgers via sociale media regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Belangrijke stap

De bouw van de woning betekent een belangrijke stap voor het gezin. Friesinger woont al langere tijd in Salzburg en ook de twee dochters die ze samen met Postma heeft, Josephine en Elisabeth, hebben daar hun leven opgebouwd. Postma woont ondertussen voornamelijk in Nederland, waar hij in het Friese Deersum een melkveehouderij runt. Het echtpaar is sinds 2009 getrouwd en is gewend geraakt aan een leven waarbij Nederland en Oostenrijk allebei een belangrijke rol spelen.

Met de nieuwe woning moet er meer ruimte ontstaan om als gezin samen te zijn. Postma wil in de toekomst vaker in Oostenrijk verblijven. De locatie past bovendien uitstekend bij de sportieve familie. Friesinger vertelde eerder dat hun toekomstige huis op slechts enkele minuten van de ijsbaan komt te liggen.

Opvallend is dat het nieuwe onderkomen niet alleen bestemd is voor Friesinger, Postma en hun dochters. Ook de moeder van de drievoudig olympisch kampioene krijgt een plek in het huis.