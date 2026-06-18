De mussen vallen haast van het dak zo heet is het in Nederland en Europa. Toch is de voorbereiding van de Nederlandse shorttrackploeg zoetjesaan begonnen. Dat doen ze nog niet op het ijs, maar vooral met skeeleren en fietsen. Toch hebben Jens van 't Wout, Xandra Velzeboer en hun collega's iets avontuurlijks gevonden om actief bezig te zijn.

TeamNL kende een behoorlijk succesvolle winter op shorttrackgebied. Met name Van 't Wout en Velzeboer maakten de sport extreem populair in Nederland. Dat kwam door hun goede prestaties op het olympische ijs in Milaan. Daar won Van 't Wout drie keer goud en eenmaal brons, terwijl Velzeboer huiswaarts keerde met twee gouden medailles.

Op de WK shorttrack een maand later in het Canadese Montréal was het wederom medailles rapen voor de Nederlanders. Ditmaal was er twee keer goud voor Velzeboer, waaronder met de vrouwelijke relayploeg. Ook pakte ze zilver op de 1000 meter. Die kleur plak was er ook voor Selma Poutsma en drie keer voor Van 't Wout.

Nederlandse shorttrackers gaan op herhaling

Als reden achter het grote succes werd de saamhorigheid gegeven. In aanloop naar de Spelen bezochten de shorttrackers het Oostenrijkse Lofer voor intensieve trainingskampen. Dit vanwege hun goede band met de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. In het bergdorp ondergingen onder anderen Van 't Wout en Velzeboer zware en fysieke oefeningen.

Onlangs stond er een nieuw avontuur voor de Nederlandse shorttrackploeg te wachten. Het gezelschap toog samen met bondscoach Niels Kerstholt naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Hier moesten ze weer allerlei extreme tests afleggen. "Teamwork stond natuurlijk centraal", aldus TeamNL Shorttrack.

Afscheid van nestor

Wie zich hier niet meer mee hoefde te bemoeien, was Itzhak de Laat. De nestor van het Nederlandse shorttrackgilde nam na zijn gouden plak op de Spelen in Milaan afscheid. Daar won hij een olympische titel op de aflossing. Voor hem was de cirkel daarmee rond. "Alsof het de laatste pagina van een sprookje was, is de droom van olympisch goud deze winter uitgekomen", schreef hij over zijn afscheid.

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