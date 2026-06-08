Bij de Nederlansde shorttrackploeg vinden er enkele wijzigingen plaats. Niels Kerstholt blijft de bondscoach, maar binnen de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS) bij de mannen zijn er twee nieuwe namen. Dat hangt samen met het stoppen van Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat.

Schaatsbond KNSB is met Niels Kerstholt een contractverlenging van twee jaar overeengekomen, met een optie voor nog twee jaar. De bondscoach leidde de Nederlandse shorttrackploeg in februari naar vijf gouden medailles en zeven medailles in totaal op de Olympische Winterspelen van Milaan.

Ook het contract van assistent-bondscoach Haralds Silovs is met twee jaar en een optie voor nog twee jaar verlengd. Het contract van de trainers loopt nu tot 2028. Als de optie voor verlenging gelicht wordt, zullen ze de shorttrackploeg ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen leiden.

Niels Kingma keert terug

Bij het NTS haken niet alleen Knegt en De Laat af. Ook Bram Steenaart zien we komend seizoen niet terug. Twee nieuwe rijders krijgen een plek in de NTS: Leon Visser en Niels Kingma. De 20-jarige Visser klopt al langer op de deur. Hij mocht zich al eens melden om mee te trainen. Uitgerekend toen ging het mis. Visser vertelt aan Schaatsen.nl: “Tijdens een trainingskamp met de NTS was ik op mijn knie gevallen. Die blessure is steeds erger geworden. Door te laat op de rem te trappen, heb ik mijn hele knie kapotgemaakt."

De 25-jarige Kingma is een herintreder. Hij zat van 2022 tot 2024 al bij de NTS. Kingma zegt: "Ik wil mezelf laten zien in de World Tour, op het EK en het WK. Tonen dat ik in de ploeg pas. Ik weet dat als ik vanuit zo’n sterke selectie geselecteerd word voor de internationale toernooien, ik mee kan doen om de medailles op de 500 meter. Ik heb natuurlijk wel wat jongens te verslaan die zich al bewezen hebben, maar ik heb zin om die strijd aan te gaan."

Jens van 't Wout

Die jongens waar hij het over heeft, zijn onder meer Jens en Melle van ’t Wout. Jens van 't Wout werd het goudhaantje van de Olympische Winterspelen, met twee individuele zeges en ook goud met de mannenploeg op de relay.

De terugkeer van Kingma komt net op tijd, want hij geeft aan dat als hij deze zomer niet gevraagd zou worden, hij zou stoppen met shorttrack. Een reserveplan lag al klaar: geneeskunde studeren. Hij zegt: "Een fijne verrassing en opluchting dat ik uiteindelijk toch werd uitgenodigd."

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