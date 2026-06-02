De gouden shorttrackploeg van Milaan valt uit elkaar. Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons moeten verder zonder veteraan Itzhak de Laat. De 31-jarige Fries heeft besloten met pensioen te gaan.

Op Instagram kondigt De Laat aan te gaan stoppen. "Jarenlang heb ik alles gegeven voor mijn grootste droom: olympisch goud! Alsof het de laatste pagina van een sprookje was, is die droom deze winter uitgekomen. Het is daarmee ook de laatste pagina van mijn shorttrack carrière, de cirkel is rond en mijn schaatsen hang ik aan de wilgen", begint hij de aankondiging van zijn afscheid op Instagram.

De Laat ging op het laatste moment mee naar de Olympische Winterspelen in Milaan. Hij gold als vervanger van de geblesseerde Daan Kos. De 31-jarige De Laat pakte goud met de relayploeg, waarbij hij in actie kwam in de halve eindstrijd. De finale moest hij vanaf de zijkant bekijken. Hij nam ook deel aan de Spelen van 2022 en 2026.

Afscheid van shorttracker Ithzak de Laat

"Het is een reis geweest die ik nooit had durven dromen. Een reis vol hoogtepunten, teleurstellingen, lessen, vriendschappen en onvergetelijke herinneringen", stelt De Laat. Hij bedankt iedereen die hem in zijn carrière heeft bijgestaan. "Zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest", verzekert hij. "Ik kijk met trots terug op alles wat ik heb mogen meemaken en bereiken."

In de reacties onder de post regent het mooie woorden voor De Laat. Zo schrijft Jens van 't Wout met een hartje: "Wat fijn om deel uit te maken van jouw reis!" Ook broer Melle reageert: "Zo dankbaar dat ik een deel van mijn carrière met jou heb kunnen delen." Verder complimenteren schaatsers Jenning de Boo en Angel Daleman olympisch kampioen De Laat voor zijn loopbaan.

Helmen

Ook de KNSB bedankt De Laat voor bewezen diensten. "We zullen je missen, maar we zijn benieuwd wat er voor je gaat gebeuren! We wensen jou het allerbeste op jouw toekomstige avonturen", schrijven ze. De Laat maakte verder ook naam als helm-artiest. Als zoon van een kunstenaarsgezin uitte hij zijn creativiteit op de hoofdbescherming van hemzelf en zijn collega's.

