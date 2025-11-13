De Amerikaanse topturnster Jordan Chiles (24) heeft ruim een jaar na de Olympische Spelen maar weer eens gereageerd op de opschudding rond de finale op vloer. Ze hint op racisme als mogelijke oorzaak van het feit dat ze van een bronzen medaille werd beroofd.

De vloerfinale op de Olympische Spelen (5 augustus 2024) was omgeven door schandalen. Na alle oefeningen stond de Roemeense Ana Barbosu op de derde plaats. Enkele tientallen seconden later werd ze echter van het podium gestoten door de Amerikaanse Chiles. De jury had haar protest goedgekeurd en haar score verhoogd, net genoeg om Barbosu te passeren. Vervolgens diende het Roemeense kamp een klacht in bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Na de deadline

Er werd beweerd dat het team van Chiles het protest tijdens de wedstrijd had ingediend na de deadline. Het CAS gaf het team rond Barbosu gelijk en adviseerde om terug te keren naar de oorspronkelijke score van de Amerikaanse. Daar werd naar geluisterd en gehandeld, Chiles keerde terug naar haar oorspronkelijke score en zakte naar de vijfde plaats, onder Barbosu en Sabrina Maneca-Voinea. Het officiële podium bleef daardoor bestaan uit Rebeca Andrade, Simone Biles en de veelbesproken Roemeense.

Racisme

Ruim een jaar later heeft Jordan Chiles opnieuw gereageerd op die bizarre dag vol rare beslissingen. Ze spreekt over racisme, over hoe de top van turnen geen podium wilde dat volledig uit zwarte atletes bestond. Als gast in de podcast "Baby, this is Keke Palmer" werd Chiles gevraagd of ze accepteerde dat ze in die hele situatie slachtoffer was geworden van racisme. "In het begin dacht ik er niet aan, totdat ik racistische opmerkingen begon te ontvangen. Sommige mensen zeiden zelfs dat ik mezelf van het leven moest beroven. Ik bereikte een heel diep, heel moeilijk punt."

'Ik begon dat steeds meer te voelen'

Ze zei dat ze een tijdje van sociale media moest verdwijnen, om de vele haatreacties te ontwijken. "Het zou een podium zijn geweest dat alleen uit zwarte atletes bestond (ze zei 'all-black', red.), wat zeer zeldzaam is en duidelijk iets wat mensen niet leuk vinden. Als zwarte vrouw begon ik dit steeds meer te voelen. Ze wilden dit niet zien, drie mooie, zwarte vrouwen op dat podium. Ze wilden niet accepteren dat we gewoon domineerden. En ik heb dat echt serieus genomen", aldus Chile.