Elk najaar publiceert SportsPro de lijst met de best te vermarkten atleten ter wereld. Een vaste graadmeter in de sportmarketing: wie spreekt echt tot de verbeelding van fans en merken? Dit jaar laat opnieuw zien dat relevantie tegenwoordig meer te maken heeft met persoonlijkheid dan met podiumplaatsen. En als lezer van deze site ben je zeker een sportkenner, maar ken jij namen als Ilona Maher, Angel Reese, Virat Kohli, en Jordan Chiles? Ze staan stuk voor stuk hoger dan ‘onze’ Virgil van Dijk.

De data achter de lijst

De lijst is geen populariteitspoll. Elk jaar analyseert NorthStar Solutions Group honderden sporters op veertien factoren. Drie pijlers vormen de basis:

Brand Strength – geloofwaardigheid, authenticiteit en reputatie;

Total Addressable Market – hoe groot en divers is het publiek;

Economics – wat levert de samenwerking merken concreet op.

Nieuw is het Persona-model dat sporters typeert als Rising Star, Consistent Performer of Cultural Icon. De lijst werkt als sportieve aandelenindex: wie stijgt, wie blijft vlak, en wie is over de top.

Waarom Leclerc van Verstappen wint

Steph Curry wint van Caitlin Clark, niet omdat hij meer scoort, maar omdat 96 procent van de berichten over hem positief is. Bij Clark is dat 67 procent. Curry is bovendien actief op YouTube, waar hij een breder publiek bereikt. Carlos Alcaraz verslaat Jannik Sinner op bereik en sentiment. Alcaraz heeft 1,2 miljoen volgers op TikTok; Sinner 54 duizend en plaatst daar niets. Charles Leclerc laat Max Verstappen achter zich. Zijn lifestyle-posts, community-werk en aanwezigheid op TikTok en YouTube leveren hem een hogere audience reach score op: 22,2 tegenover 19,4.

Zelfs in andere sporten geld dat: MLB-ster Shohei Ohtani domineert de World Series en de salarislijsten, maar ontbreekt in de top 50. Prestaties alleen zijn niet genoeg: zichtbaarheid, verhaal en verbinding bepalen de merkwaarde.

De Braziliaanse skateboarder Rayssa Leal, pas zeventien, staat zelfs boven Kylian Mbappé. Dankzij haar combinatie van talent, persoonlijkheid en activisme scoort ze hoger op authenticiteit en engagement.

Drie landgenoten in top 150

Tussen alle internationale sterren staan drie Nederlanders in de SportsPro Top 150: Virgil van Dijk (60), Max Verstappen (81) en Sifan Hassan (113).

Van Dijk blijft wereldwijd een voorbeeld van betrouwbaarheid en leiderschap. Zijn commerciële waarde schuilt minder in het flamboyante en meer in zijn rust & gezag. Iets wat merken als Nike en EA Sports al jaren benutten. Verstappen daarentegen is een bijzonder geval: sportief op het toppunt, maar niet bijzonder actief op sociale media. Het verklaart waarom Verstappen dit jaar uit de top 50 viel.

De Nederlandse top vijf

Gekeken naar ons eigen kikkerlandje is het leuk te brainstormen welke relatief onbekende atleten wel eens goed zouden scoren in ‘onze eigen top 150’:

Reinier de Ridder (MMA) – Dubbel wereldkampioen bij ONE Championship. Combineert fysieke dominantie met intellect en rust. Een atypische vechter die interessant is voor merken in health, voeding en performance tech. Wordt steeds bekender in Amerika.

(MMA) – Dubbel wereldkampioen bij ONE Championship. Combineert fysieke dominantie met intellect en rust. Een atypische vechter die interessant is voor merken in health, voeding en performance tech. Wordt steeds bekender in Amerika. Noa Diorgina Man (parkour) – Wereldbekerwinnaar met ruim 450.000 volgers. Haar video’s halen miljoenen views. Ze verbindt urban cultuur aan sport, wat kansen biedt voor merken in telecom, fashion en lifestyle.

(parkour) – Wereldbekerwinnaar met ruim 450.000 volgers. Haar video’s halen miljoenen views. Ze verbindt urban cultuur aan sport, wat kansen biedt voor merken in telecom, fashion en lifestyle. India Sardjoe (breaking) – Wereldkampioen in een scene waarin Nederland excelleert. We zijn inmiddels wereldkampioen in zeven vormen van creatief bewegen en tóch hoor je er bijna niks over. Sardjoe is jong, expressief en cultureel relevant. Een sterk profiel voor merken die muziek, fashion en sport willen laten versmelten.

(breaking) – Wereldkampioen in een scene waarin Nederland excelleert. We zijn inmiddels wereldkampioen in zeven vormen van creatief bewegen en tóch hoor je er bijna niks over. Sardjoe is jong, expressief en cultureel relevant. Een sterk profiel voor merken die muziek, fashion en sport willen laten versmelten. Keet Oldenbeuving (skateboarden) – Europees kampioen street, nuchter en creatief. Heeft geloofwaardigheid binnen de skatecommunity en een authentieke online stijl.

(skateboarden) – Europees kampioen street, nuchter en creatief. Heeft geloofwaardigheid binnen de skatecommunity en een authentieke online stijl. Jarno Opmeer (simracing) – Meervoudig F1-esportskampioen met honderdduizenden volgers. Vertegenwoordigt de digitale generatie van autosportfans en verbindt gaming met racen.

(simracing) – Meervoudig F1-esportskampioen met honderdduizenden volgers. Vertegenwoordigt de digitale generatie van autosportfans en verbindt gaming met racen. Fleur Jong (para-verspringen en para-sprinten) – Paralympisch én wereldkampioen op beide disciplines. Met 130.000 volgers een geloofwaardig boegbeeld voor merken die staan voor vooruitgang en veerkracht.

En wie zijn nou Kohli, Rees en co?

Ilona Maher is het gezicht van vrouwenrugby, bekend om haar humor en zelfspot op sociale media. Angel Reese verbindt basketbal, mode en popcultuur en heeft in recordtijd een jonge fanbase opgebouwd. Virat Kohli is cricketroyalty, een icoon op zichzelf in een voor ons onbekende sport. En Jordan Chiles is de turnster die van ‘teamgenoot van’ Simone Biles uitgroeide tot een eigen merk volop tv-zichtbaarheid in Amerika. Vier totaal verschillende sporten, één overeenkomst: ze vertellen hun verhaal zelf.