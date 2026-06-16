De terugkeer van Albert Verlinde als gast bij Vandaag Inside gaat niet zonder slag of stoot. De entertainment-expert zei zijn exclusieve contract bij RTL op nadat de talkshow RTL Tonight flopte. Hij gaf aan dat hij zijn tijd gaat verdelen tussen VI en Renze Klamer die zijn eigen talkshow terugkrijgt. Johan Derksen vond daar het zijne van en sneerde richting Verlinde. Die heeft op zijn beurt de woorden van Derksen ter harte genomen.

Verlinde nam op woensdagen al vaak de plek in van René van der Gijp, die dan altijd vrij is. Maar toen RTL met een groots plan omtrent een talkshow kwam, sprong Verlinde daar naartoe over. RTL Tonight was door zeer tegenvallende kijkcijfers echter maar een kort leven beschoren en nu is Verlinde weer een vrij man. Derksen 'knapte helemaal op het idee af' dat Verlinde niet meer exclusief terugkomt naar Vandaag Inside.

'Johan moet mij vertrouwen'

Verlinde heeft alle begrip voor de reactie van Derksen, die niet snapt dat hij bij groot nieuws naar Renze Klamer gaat in plaats van naar VI. "Ik snap hem helemaal, ik zou ook ’pissed’ zijn als je uitging van zijn uitgangspunt dat ik Vandaag inside zou afbellen bij breaking news. Maar Johan moet mij vertrouwen dat ik mijn verantwoordelijkheid neem, en mij gewoon aan de planning van VI houd", zegt Verlinde tegen De Telegraaf.

Met de sneer van Derksen richting RTL dat de zender zou bepalen wanneer Verlinde aanschuift en vooral wanneer niet, kan de hoofdpersoon zelf niet zoveel. "Laat duidelijk zijn dat het niet de zender is die mij iets verplicht; ik beslis alles zelf. Het is over het algemeen zo dat je bij VI ver van tevoren wordt ingepland. Daar praat je overal over mee. Bij Renze zit je aan tafel als er een actuele aanleiding is, dat is wat ik bedoelde.”

Vandaag Inside

Vandaag Inside, met Derksen, Van der Gijp en presentator Wilfred Genee is tijdens het WK voetbal tweemaal per dag op televisie om alles te bespreken over het toernooi en tegelijkertijd ruimte en tijd genoeg over te houden voor alle andere zaken in de wereld die de mannen bezighouden.

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