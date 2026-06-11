Vandaag Inside is met het vaste trio René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee al jarenlang een succesformule op tv. Entertainmentdeskundige Albert Verlinde sloot ook goed bij het programma aan, maar koos toch voor een nieuw avontuur. Dat liep anders dan gehoopt.

Verlinde was vorig jaar de vaste vervanger van oud-voetballer Van der Gijp op woensdagen. Daarna tekende hij bij RTL voor de nieuwe talkshow RTL Tonight. Dat programma stopt binnenkort vanwege tegenvallende kijkcijfers.

"Een mislukt avontuur om te kijken of je als zender iets anders kan doen op de late avond", zegt Verlinde over het afgelopen seizoen in gesprek met De Telegraaf. "Maar ik geloofde in het programma-idee.”

"Het is goed dat het klaar is", is zijn conclusie. "Wat we deden sloeg niet aan, zo eerlijk moet je zijn.” De zender wilde een nieuwe weg inslaan omdat het oude talkshow-format niet goed werkte. "Daarom wilde ze kijken hoe ze toch wat publiek bij VI konden wegsnoepen."

'Ik zat meer op mijn plek bij VI'

Maar Verlinde merkte al snel het verschil met het programma van Derksen, Genee en van der Gijp op SBS6. "Ik zat meer op mijn plek bij VI dan bij dit programma. Bij VI kwam ik thuis, doordat ik daar het oude Boulevard-gevoel kreeg. Ik hoopte dat bij RTL tonight die dynamiek ook zou ontstaan. Dat is niet gelukt, en in mijn eentje daarvoor strijden werd al helemaal een lastige wedstrijd.”

Hij heeft zijn best gedaan om zichzelf hetzelfde neer te zetten als bij VI. "Ik wilde wel humor en discussie aan de desk brengen. Ik heb toch een andere politieke kleur dan de mensen die je over het algemeen bij RTL aan het woord hoort", legt Verlinde uit.

WK voetbal

Vrijdagavond is de laatste uitzending van RTL Tonight, terwijl Vandaag Inside al is begonnen met een special zomerspecial. Gedurende het WK voetbal is het programma omgedoopt tot Vandaag Inside Oranje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover