Coen Rijpma gaat geen sportieve uitdaging uit de weg, maar voorlopig wel. De man van topschaatsster en olympisch kampioen Antoinette Rijpma-de Jong neemt even wat rust, laat hij weten aan zijn volgers op Instagram. De afgelopen jaren ondernam hij enorme tochten op de wielrenfiets. Zo reed hij de Tour de France in 2025 achterna en voltooide hij dit jaar alle vijf de wielermonumenten. Nu gaat Rijpma het even rustiger aan doen.

'Sinds de voorbereiding op de Tour vorig jaar is het eigenlijk alleen maar doorgegaan. De Tour, wedstrijden, zeven klassiekers in een week, gravel… en tussendoor alle spanning en hectiek rondom de Olympische Spelen. Veel kilometers. Veel mooie momenten. En vooral veel meegemaakt op twee wielen. De wielerbaan van Roubaix blijft daarin wel één van de hoogtepunten. Maar nu is het tijd om even rust te creëren', schrijft hij op Instagram.

'Voor het eerst in lange tijd staat er geen groot fysiek doel aan de horizon. Geen schema dat bepaalt wat er morgen moet gebeuren. Geen volgende startlijn waar alles voor moet wijken. Dat betekent niet dat de fiets de schuur in gaat. Integendeel. Gewoon fietsen wanneer ik er zin in heb. Omdat het mooi weer is. Omdat mijn hoofd ernaar staat. Of omdat een rit gewoon te mooi is om niet te doen', sluit hij zijn boodschap aan zijn volgers af. Zijn vrouw Antoinette Rijpma-de Jong steunt dat besluit met een hartje.

Zij gaat juist weer volle bak beginnen om aan haar eerste seizoen als olympisch kampioene te beginnen. Het zomerijs in Thialf is al bereden en in oktober en november staan de eerste wedstrijden op het ijs op de planning. De schaatsster van Team Reggeborgh begint met kwalificatiewedstrijden voor de World Cup, die dit jaar in Noord-Amerika van start gaat. Later in het seizoen volgen ook de WK afstanden in China.