De sportzomer is nog in volle gang, maar er kan ook al uitgekeken worden naar de start van het nieuwe schaatsseizoen. De complete kalender met langebaanwedstrijden werd vrijdag bekend. Wanneer komen toppers als Jenning de Boo, Joy Beune en Femke Kok weer in actie?

Na een slopend seizoen met onder meer de Olympische Spelen, kunnen de ogen van de fans alweer richting het einde van het najaar van 2026. Dan staat namelijk weer het eerste toernooi op het programma en komen de toppers weer het ijs op.

Eerste toernooi eind oktober

Het seizoen gaat voor de Nederlandse schaatsers van start op 30 oktober met het World Cup kwalificatietoernooi in Thialf. Daar moeten de toppers zich zien te plaatsen voor de World Cups die gedurende het seizoen worden verreden.

Daarna vindt van 6 tot en met 8 november 2026 is het viercontinententoernooi plaats in Peking, China. Daar schaatsen de beste namen zónder Europese bemoeienis een kampioenschap tegen elkaar. Verwacht daar dus bijvoorbeeld wel Jordan Stolz en Zhongyan Ning aan de start, maar geen Nederlanders, Noren of Italianen. Zij zullen al wel in Peking zijn om te trainen, want vlak na het viercontinententoernooi is daar ook de eerste World Cup.

Eerste World Cups in Azië

De eerste World Cup wordt vlak daarna ook in China gehouden, van 13 tot en met 15 november. Vervolgens reist de wereldtop door naar Japan, waar van 20 tot en met 22 november geschaatst zal worden.

Thialf

Vervolgens komen de internationale topschaatsers voor het eerst naar Nederland voor de derde World Cup in ons eigen Thialf, Heerenveen. Die wordt van 4 tot en met 6 december gereden. Een week later (11-13 december) is dan Stavanger in Noorwegen het decor voor de vierde World Cup. Een keer dus geen Hamar.

NK en EK allround & sprint

Vervolgens is het tijd voor het eerste Nederlandse kampioenschap van het seizoen met de NK allround en sprint. Dat toernooi komt direct na de kerstdagen, op 27 en 28 december. De schaatsers kunnen daar hun ticket bemachtigen voor de EK allround & sprint, dat in het nieuwe jaar (van 8 tot en met 10 januari) wordt gehouden.

NK afstanden

Eind januari komen de Nederlandse toppers weer bijeen in eigen land voor de NK afstanden. Van 22 tot en met 24 januari strijden de schaatsers om de nationale titels per afstand.

Laatste wereldbekers en WK afstanden

Daarna kunnden de World Cup-schaatsers zich naar Noord-Amerika verplaatsen voor de laatste toernooien. Salt Lake City (29-31 januari 2027) en Calgary (5-7 februari 2027) zijn achter elkaar gastheer van World Cups 5 en 6.

Het internationale seizoen wordt afgesloten met de WK afstanden en die zijn ook weer aan de andere kant van de wereld. De Chinese hoofdstad Peking, gastheer van de Winterspelen van 2022, organiseert van 25 tot en met 28 februari de WK afstanden.

In Thialf is er komend seizoen dus geen WK. Afgelopen seizoen werd afgesloten met de gecombineerde WK sprint en WK allround in Thialf. De WK afstanden werd in 2023 voor het laatst in Heerenveen gehouden.

Schaatskalender 2026/2027

World Cup kwalificatietoernooi: 30 oktober-1 november 2026

Viercontinententoernooi (zonder Europa/Nederland): 6-8 november 2026

World Cup 1 in Peking (China): 13-15 november 2026

World Cup 2 in Obihiro (Japan): 20-22 november 2026

World Cup 3 in Heerenveen (Thialf): 4-6 december 2026

World Cup 4 in Stavanger (Noorwegen): 11-13 december 2026

NK sprint & NK allround in Heerenveen (Thialf): 27-28 december 2026

EK sprint & EK allround in Heerenveen (Thialf): 8-10 januari 2027

NK afstanden in Heerenveen (Thialf): 22-24 januari 2027

World Cup 5 in Salt Lake City (Amerika): 29-31 januari 2027

World Cup 6 in Calgary (Canada): 5-7 februari 2027)

WK afstanden in Peking (China): 25-28 februari 2027)

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