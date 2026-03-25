Popzangeres Taylor Swift en NFL-speler Travis Kelce zorgen in 2026 voor het meest glamoureuze huwelijk. De twee kondigden afgelopen jaar hun verloving aan. Om de bruiloft extra glans te geven, heeft de American footballer nog een financieel steuntje in de rug gekregen - in hoeverre dat nog nodig was.

Kelce en de populaire popster kwamen in 2023 bij elkaar. De speler van Kansas City Chiefs woonde een van Swifts concerten bij en daar wilde hij een vriendschapsbandje aan de zangeres geven - wat een traditie is. Het kwam echter niet tot een ontmoeting, waarna Kelce zijn verdriet deelde in zijn podcast die hij samen heeft met broer Jason.

Die beelden gingen rap viraal in de Verengde Staten en bereikten ook Swift. Ze vergeleek het met een film zoals Say Anything van John Hughes in de jaren 80. "Alsof hij buiten mijn raam stond met een radio en zei: 'Ik wil met je daten! Wil je met me op date?'", blikte ze er op terug in New Heights.

Verloving

Ze brak daar - en in de NFL - recordcijfers omdat Swifties (haar fans) er massaal op afstemden. Een maand na haar verschijning in de podcast kondigden Kelce en Swift hun verloving aan. "Je docent Engels en je gymdocent gaan trouwen", schreven ze bij een Instagrampost die liefst 37,5 miljoen keer werd geliked.

De 36-jarige Kelce begon vervolgens aan zijn laatste contractjaar bij Kansas City Chiefs, de ploeg waar hij drie keer de Super Bowl mee won. Kenners verwachtten ook dat hij er na dat seizoen de brui aan zou geven, omdat in 2026 de bruiloft gepland staat. Maar niets bleek minder waar. Hij verlengde zijn contract.

Extra financiële mogelijkheden voor bruiloft

Dat zou in eerste instantie gaan om een eenjarig contract ter waarde van 15 miljoen dollar. Maar inmiddels is duidelijk dat Kelce een driejarige verbintenis heeft getekend ter waarde van 55 miljoen dollar (omgerekend 47 miljoen euro). Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 57 miljoen dollar.

Kelce verklapte onlangs al dat zijn verloofde een belangrijke rol speelde in zijn besluit om toch door te gaan. "Het is geweldig om te zien hoe ze doorgaat, steeds weer nieuwe dingen vindt om over te schrijven, steeds weer nieuwe melodieën bedenkt, en bovendien nog steeds zoveel liefde en plezier in haar werk heeft. Dat is natuurlijk motiverend", sprak Kelce in de podcast van oud-American footballer Pat McAfee.

Wanneer de twee precies trouwen, is nog niet helemaal duidelijk. Verhalen doen de ronde dat het op 13 juni gebeurt, aangezien getal 13 het geluksnummer van Swift is. Dat is ruim op tijd voordat het nieuwe seizoen van Kelce begint. Kansas City Chiefs zal in juli beginnen met een trainingskamp.