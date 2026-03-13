Travis Kelce en Taylor Swift stappen in 2026 in het huwelijksbootje. Velen verwachten dan ook dat de 36-jarige American footballer zou stoppen naar afgelopen seizoen. Maar afgelopen week werd plots bekend dat Kelce er nog een jaartje aan vast plakt in de NFL bij Kansas City Chiefs.

Kelce gaat voor zijn veertiende seizoen bij de Chiefs, waarmee hij in 2019, 2022 en 2023 de Super Bowl won. De tight end zou lang hebben geaarzeld, maar zijn verloofde speelde op de achtergrond een belangrijke rol in zijn contractverlenging. Kelce en Swift zijn sinds 2023 samen en kondigden vorig jaar aan verloofd te zijn.

Taylor Swift steunt Travis Kelce in belangrijk besluit

"Je moet altijd even een stapje terugdoen, ademhalen en de emoties van het seizoen laten bezinken om te zien hoe je er fysiek voor staat", zei de 36-jarige Kelce in de Pat McAfee Show op ESPN. Zijn Kansas City Chiefs bereikten voor het eerst sinds 2014 niet de play-offs, terwijl ze een jaar daarvoor nog verliezend finalist waren van de Super Bowl. "Ik hou nog steeds van deze sport. Ik ga nog steeds graag naar mijn werk, trek mijn beschermende uitrusting aan, geef alles en speel gewoon."

Kelce vertelde dat Swift hem stimuleerde bij te tekenen bij de Chiefs. "Het is geweldig om te zien hoe ze doorgaat, steeds weer nieuwe dingen vindt om over te schrijven, steeds weer nieuwe melodieën bedenkt, en bovendien nog steeds zoveel liefde en plezier in haar werk heeft. Dat is natuurlijk motiverend", aldus Kelce.

Kelce en Kansas City Chiefs bevinden zich momenteel in het naseizoen. Dat betekent dat de club spelers kan werven die contractloos zijn. Zo haalden de Chiefs al running back Kenneth Walker III van Seattle Seahawks. De running back werd vorige maand nog verkozen tot beste speler van de Super Bowl, na de overwinning op New England Patriots (29-13). In die wedstrijd rende Walker voor 135 yards, wat neerkomt op zo'n 123 meter.

Het is wel de vraag of het belangrijkste wapen van de Chiefs bij het begin van het nieuwe seizoen in september fit is. Quarterback Patrick Mahomes scheurde namelijk afgelopen december zijn kruisband af.