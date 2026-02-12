Steffi Graf heeft een nieuwe baan gevonden. De Duitse tennisster van 56 jaar oud stond lang buiten de spotlights, maar keert daar nu in terug. De enige Duitse winnares van de Golden Slam volgt daarmee enkele grootheden op.

Graf wordt namelijk het gezicht van Crivit, het sportmerk van Lidl. De laatste jaren leefde de Duitse een behoorlijk anoniem bestaan met haar gezin in Las Vegas. Ook haar man is een grote naam in het tennis, namelijk Andre Agassi. De Amerikaan was maar liefst 101 weken de nummer één van de wereld in de sport en won maar liefst acht majors.

Vanaf 12 februari is Graf het nieuwe gezicht van het sportmerk. Ze gaat beweging in het dagelijkse leven promoten met het motto 'Find your move'. Lidl werkte eerder al samen met internationale sterren. Zo treedt zij in de voetsporen van Arnold Schwarzenegger en Heidi Klum.

Graf was vanaf eind jaren '80 tot 1999 een van de grootste sterren in het tennis. De Duitse stond maar liefst 377 weken op rij bovenaan de wereldranglijst bij de vrouwen en is nog altijd de enige Duitse winnares van de Golden Slam: de vier majors en een gouden medaille op de Olympische Spelen.

Turbulent leven

Hoewel Graf de laatste jaren dus meer in de anonimiteit leeft, was dit eerder totaal niet het geval. De Duitse kende meerdere controverses met haar vader. Zo werd hij eerst beschuldigd door een naaktmodel van het verwekken van een kind bij haar en eerder in zijn loopbaan zou hij belasting hebben ontdoken. Het grootste schandaal omtrent Graf is toch echter wel de aanslag op Monica Seles. De Hongaarse werd een geduchte concurrent van Graf en dat kwam haar duur te staan. Een Duitse fan stak haar neer tijdens een toernooi in Hamburg, waardoor Seles jarenlang niet in actie kon komen.