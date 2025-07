Steffi Graf domineerde jarenlang het vrouwentennis, reeg de titels aan elkaar en is één van de succesvolste tennissters ooit. Toch waren er ook donkere kanten aan haar carrière, want op één van haar grootste rivalen werd een aanslag gepleegd door een fan van de Duitse en ook was haar vader niet van onbesproken gedrag. Graf deed verder van zich spreken door haar huwelijk met een andere bekende ex-tennisser.

Steffi Graf, die eigenlijk Stefanie als voornaam heeft, werd geboren op 14 juni 1969 in het toenmalige West-Duitsland. Haar vader Peter was een verkoper van autoverzekeringen, maar ambieerde het ook om tenniscoach te worden. Hij liet haar kennis maken met het tennis en dat is maar goed ook, want anders was de sport één van de grootste speelsters ooit misgelopen.

Piepjonge doorbraak

Graf debuteerde al op 13-jarige leeftijd op een proftoernooi. Twee jaar later speelde ze zelfs voor de eerste keer op het centre court van Wimbledon. Het kon dan ook niet lang duren voordat ze grote titels zou winnen en zo geschiedde. Ze beleefde haar absolute doorbraak in 1987. Ze won Roland Garros en haalde de finale op Wimbledon en de US Open.

Het beste moest echter nog komen, want waar bij het jaar 1988 in Nederland vooral aan het EK voetbal gedacht wordt, zette Graf toen het allerbeste tennisseizoen ooit neer. Ze won alle vier de grandslamtoernooien en pakte ook nog goud op de Olympische Spelen. Ze bleef vervolgens nog twee jaar enorm dominant, maar in 1990 kwam de klad erin.

Schandalen rond vader

Graf worstelde met blessures, maar ook leed ze onder de aandacht van de Duitse media. Haar vader was op dat moment groot nieuws in haar thuisland doordat een veel jonger naaktmodel hem ervan beschuldigde een kind bij haar te hebben verwekt. De vrouw kreeg jaren later echter een gevangenisstraf opgelegd vanwege chantage. Achteraf bleek dat vader Peter acht ton had betaald aan haar zodat de geruchten niet in de media zouden komen.

Het zou niet de laatste keer zijn dat haar vader voor problemen zorgde, want in 1995 was het weer raak. Graf en haar vader werden door de Duitse autoriteiten aangeklaagd voor het ontduiken van belasting tijdens de beginjaren van haar carrière. Graf verdedigde zich door te zeggen dat haar vader vanwege haar jonge leeftijd daar verantwoordelijk voor was en kwam er mee weg na het betalen van een boete van 1,3 miljoen Duitse marken. Vader Peter kreeg een gevangenisstraf van 45 maanden en moest er daar uiteindelijk 25 van uitzitten.

Aanslag op rivale

De mindere periode van Graf was ook toe te schrijven aan de opkomst van een ander groot talent: Monica Seles. De Hongaarse nam de positie van Graf aan de top over en was de te kloppen vrouw. Tennisfans verheugden zich op een lange rivaliteit tussen de twee, maar die kwam vrij snel tot een einde door een dramatisch incident.

Seles werd slachtoffer van een aanslag tijdens haar kwartfinale op een toernooi in Hamburg. Günter Parche, een obsessieve fan van Graf, rende tijdens een kantwissel vanaf de tribunes de baan op en stak Seles met een mes. De tennisster werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleefde de aanval, maar kon jaren niet tennissen. Graf bezocht haar rivale na de aanslag in het ziekenhuis.

Waar Seles ruim twee jaar geen wedstrijd meer speelde, deed de concurrentie dat wel. Graf bleek met de andere speelsters weinig moeite te hebben, want ze won opnieuw titel na titel zoals ze dat ook voor de doorbraak van Seles deed. Graf stopte in 1999 met tennissen en won in dat jaar zelfs nog Roland Garros. Daardoor eindigde ze op 22 grandslamtitels, iets wat alleen Margaret Court (24) en Serena Williams (23) ooit hebben overtroffen.

Liefdesrelatie met collega

Graf vond in het laatste jaar van haar carrière ook nog de liefde in de tenniswereld. Ze speelde al jarenlang op dezelfde toernooien als de Amerikaan André Agassi, maar pas in 1999 sloeg de vonk over. De twee trouwden in 2001 en zijn nog altijd bij elkaar. Samen hebben ze een zoon en een dochter. Zoon Jaden maakte eerder dit jaar zelfs nog zijn debuut bij de nationale honkbalploeg van Duitsland.