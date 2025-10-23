Ze zijn hét glamourkoppel van de tenniswereld: Andre Agassi en Steffi Graf. De Amerikaanse en Duitse superkampioenen zijn dat bovendien al een aardige tijd. Deze week zijn ze alweer 24 jaar getrouwd.

Agassi heeft het jubileum onder meer aandacht gegeven door op Instagram een berichtje te plaatsen. Hij heeft twee foto's gekozen: een van het koppel in het heden. En eentje van vroeger, toen ze nog geen relatie hadden, en in 1992 beide Wimbledon wonnen. Ze stonden zij aan zij met hun titels in het enkelspel.

Ze kenden elkaar toen nog niet echt; ze kwamen elkaar louter kort tegen als collega's. Pas jaren later bloeide er wat tussen ze op. "24 jaar met deze prachtige vrouw", schrijft Agassi. "Fijn jubileum, Steffi. Je bent mijn eenhoorn."

Oogje

Agassi had echter wel al een oogje op Graf, zo schreef hij in zijn boek Open. "Ik was al verliefd op haar toen ik haar voor de eerste keer zag tijdens een interview dat ze gaf aan een Franse tv-zender", aldus Agassi, die eerder was getrouwd met actrice Brooke Shields. "Ik was helemaal van de kaart. Ik was duizelig, zo gracieus was ze, zo perfect was haar pracht."

In 1999 scheidde hij van Shields. Toen kon hij echt werk gaan maken van zijn jacht op Graf. Zijn coach en die van de Duitse levende legende hielpen een handje. Ze organiseerden namelijk een trainingssessie voor de twee in Key Biscayne, in Florida. Nadat ze op de baan de sessie hadden afgerond, vond Graf in haar kamer een boeket rozen, samen met een brief van Agassi. "We hadden daarna een kort gesprekje, waarin ik zei dat ik al een vriend heb en dat hij volgens mijn weten al getrouwd was", zei Graf in een interview met Vijay Amritraj. Een tijdje daarna kreeg ze te horen dat de scheiding rond was. Vlak daarna begonnen Graf en Agassi te daten.

Pickleball

Samen tennissen doen ze vast nog weleens samen, maar tegenwoordig zijn ze ook erg verzot op pickleball. Ze begonnen met die sport tijdens de coronapandemie. "We spelen liever niet tegen elkaar", zei Graf tegen People. "We staan liever bij elkaar, aan dezelfde kant van de baan."