Stressvolle periode voor familie Jutta Leerdam: topschaatsster steekt zenuwachtig zusje hart onder de riem

Jutta Leerdam is na een trainingskamp met Team Novus teruggekeerd in Nederland en heeft woensdag een rustdag voor haarzelf ingelast. Maar echt tot rust komt de topschaatsster niet, want in huize Leerdam heerst momenteel examenstress.

'Wanneer je een rustdag hebt, maar je zusje heeft haar laatste examens', deelt Leerdam in haar Instagram Stories. Te zien is hoe de 18-jarige Beaudine Leerdam haar handen voor haar gezicht slaat, om vervolgens in lachen uit te barsten. De zusjes genieten samen van een boterham met smeerkaas.

Terwijl de zenuwen volop aanwezig zijn bij de jongste Leerdam-telg, krijgt ze in ieder geval een mooi compliment van haar grote zus: 'Je bent in ieder geval de meest prachtige.' Een maand geleden had Beaudine al een examenstunt op haar middelbare school, met cowboys als thema. De hele school werd gevuld met schuim, zo was te zien op haar sociale media.

Bekende zussen

Waar Leerdam al liefst vijf miljoen volgers heeft op Instagram dankzij haar schaatskwaliteiten en haar relatie met bekende entertainer Jake Paul, daar timmert haar jongere zusje ook aardig aan de weg. Beaudine heeft al bijna 50.000 volgers op het platform.

Leerdam breidt team uit

Leerdam rijdt sinds afgelopen seizoen voor haar eigen Team Kafra, en trainde geregeld mee met Team Novus. Ook Kai Verbij en Ted Dalrymple sloten regelmatig aan bij Novus, maar hebben zich nu bij Team Kafra gevoegd. Leerdam is in haar nopjes met de aanwinsten en deelde enthousiast een foto van het trio op haar Instagram.

Wereldtopper

"Ik vind het super dat Kai zich bij ons aansluit", klinkt het bij het AD uit het kamp van 'Team Kafra', de grote sponsor achter Leerdams ploeg. "Hij is enorm getalenteerd, brengt rust in de groep en is op de 1000 meter echt een wereldtopper. Ik geloof dat hij nog steeds veel in zijn mars heeft."

Verbij won in 2017 het WK sprint en pakte in zijn carrière twee wereldtitels op de 1000 meter. De tweevoudig olympiër is nog altijd 'pas' dertig jaar en heeft nog niet het gevoel dat het gedaan is met zijn schaatscarrière.