Topschaatsster Jutta Leerdam verrast binnen eigen team met vastleggen wereldkampioen én groot talent

Jutta Leerdam is niet meer de enige schaatser in haar eigen ploeg. De Nederlandse sprintster heeft twee extra leden aan Team Kafra toegevoegd, waarvan één schaatser (30) olympische ervaring heeft en zelfs al een aantal wereldtitels heeft gepakt.

Kai Verbij is de schaatser met die mooie prestaties op zijn cv. Hij werd in 2017 wereldkampioen sprint en pakte in 2019 en 2021 goud op de 1000 meter tijdens de WK afstanden. Ook deed hij twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2018 werd hij negende op de 500 meter en zesde op de 1000 meter. Vier jaar later wist hij op die twee afstanden niet in de top-10 te eindigen.

Na 2021 zakte zijn niveau een beetje weg en na zijn vertrek bij het toenmalige Jumbo-Visma in 2024 verdween hij zelfs een tijdje uit de schaatswereld. Maar nu blijkt dat Verbij geen genoeg krijgt van het schaatsen en dus gaat samenwerken met Leerdam.

Goede bekenden

Verbij trainde ook al regelmatig mee met Team Novus, de ploeg waar Leerdam vorig seizoen soms bij aansloot om in groepsverband te kunnen trainen. Verbij en Leerdam reden eerder al samen voor Jumbo-Visma en zijn dus goede bekenden van elkaar.

In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelde Verbij eerder dit jaar al over hun band: "Ik ben vrij goed met Jutta. Zij traint ook met Novus mee, dus ik heb ook een paar trainingen met haar meegedraaid."

Groot talent

Verbij is niet de enige die door Leerdam toegevoegd is aan het team. De andere schaatser is de talentvolle Ted Dalrymple, een 21-jarig talent. Hij komt uit het shorttrack, maar maakt inmiddels stappen op de langebaan en deed vorig jaar voor de eerste keer mee aan het World Cup Kwalificatietoernooi en het NK Sprint. Dalrymple eindigde op het sprinttoernooi als zestiende van de twintig deelnemers.

Trainingskamp

Verbij en Dalrymple sloten net als Leerdam afgelopen week al aan tijdens het trainingskamp van Team Novus. Die ploeg reisde naar het Spaanse Calpe af om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het olympische seizoen.