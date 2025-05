Vergeten 'wereldtopper' duikt op aan de zijde van Jutta Leerdam: 'Blij dat hij zich bij ons aansluit'

Jutta Leerdam verraste vriend en vijand met de aankondiging dat haar 'eenmansteam' uitgebreid werd met twee mannen. Kai Verbij (30) begint bij 'Team Kafra' aan zijn tweede schaatsleven en ook talent Ted Dalrymple komt erbij. Voor Verbij, voormalig wereldkampioen, voelt het schaatsen nog niet als afgesloten.

Met twee wereldtitels op de 1000 meter én een WK-sprint op zijn palmares is Verbij verre van onbekend bij de schaatsvolgers. Hij vertrok vorig jaar bij (toen nog) Schaatsteam Jumbo na tegenvallende resultaten en raakte in de vergetelheid. Onder de Nederlandse coach Johan de Wit, die in Azië werkzaam is met de Japanse ploeg, werkte hij aan zijn fitheid, techniek en vorm om nu terug te keren in het schaatspeloton. Bij de 'ploeg' van Jutta Leerdam en haar coach Kosta Poltavets dus.

'Ik voel dat ik nog niet klaar ben'

"Hij (Johan de Wit, red.) heeft me geholpen om weer stappen te zetten en het plezier in het schaatsen terug te vinden", zegt Verbij tegen het Algemeen Dagblad. "Ik voel dat ik nog niet klaar ben." Al sinds 1 mei is hij onderdeel van het initiatief van Leerdam, maar pas 20 mei kwam het naar buiten. Met Poltavets heeft Verbij nu een nieuwe trainer. De Nederlandse coach werkte in het verleden al succesvol samen met Leerdam.

'Echt een wereldtopper'

"Ik vind het super dat Kai zich bij ons aansluit", klinkt het uit het kamp van 'Team Kafra', de grote sponsor achter Leerdams ploeg. "Hij is enorm getalenteerd, brengt rust in de groep en is op de 1000 meter echt een wereldtopper. Ik geloof dat hij nog steeds veel in zijn mars heeft.”

Intense vakantie

