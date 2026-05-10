Mikky Keetels heeft een ongekende wereldprestatie neergezet tijdens de Wings for Life Run in Breda. De Nederlandse topatlete, die in de afgelopen vier weken twee marathons won, was van alle vrouwelijke deelnemers aan de speciale race het beste en liep een voor haar enorme afstand.

Tijdens de Wings For Life Run, voor het goede doel en georganiseerd door Red Bull, gaat het net iets anders dan 'normaal'. Een auto rijdt op een bepaald tempo achter alle lopers aan en haalt zodoende de ene na de andere loper in. Is de auto een deelnemer voorbij, dan is diegene 'uitgeschakeld'. Het doel is dus om de auto zover en zo lang mogelijk voor te blijven. Keetels deed dat het allerbeste en niet alleen van de Nederlandse editie.

Robert Doornbos en Churandy Martina

De Wings for Life Run werd zondagmiddag gelijktijdig over de hele wereld gehouden. In Nederland werd de auto bestuurd door voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos en voormalig topsprinter Churandy Martina. Zij hadden de grootste moeite om Keetels bij te halen. De marathonspecialiste kwam tot een ongekende afstand van 62,24 kilometer voordat ze gepakt werd.

Waar Keetels in Rotterdam en Vancouver de beste Nederlandse was over de klassieke marathonafstand van 42,195 kilometer, liep ze in Breda ruim twintig kilometer verder. De Nederlands kampioene was daarmee niet alleen verreweg de beste in de Nederlandse editie, maar ook wereldwijd. De Duitse Esther Pfeiffer kwam in München nog een beetje in de buurt bij de vrouwen, maar stokte op 60,33 kilometer. De wereldwijde nummer drie Imke Salander kwam in München tot 52,51 kilometer.

Elfde van de hele wereld

De afstand van Keetels is de elfde afstand van het hele internationale veld. Tien mannen kwamen verder dan zij. De Belg Arthur Vansteenkiste was in Breda de beste met 66,7 kilometer. De koning van de goededoelenrace werd de Japanner Jo Fukuda, die in zijn eigen land tot een waanzinnige afstand van 78,95 kilometer kwam. De nummer twee (Dariusz Nozynski) redde het om 67,96 kilometer voor de auto uit te blijven.

Stewardess Keetels

Keetels staat bekend vanwege het feit dat ze marathon op topniveau combineert met haar werk als stewardess. Ze wil in 2028 de Olympische Spelen in Los Angeles halen en blijft in de tussentijd haar passie en haar werk combineren.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover