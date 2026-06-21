Joy Beune en Kjeld Nuis hebben zondag verkoeling gezocht tijdens de zomerse temperaturen. Het topsportkoppel bracht de warme dag door op het water, maar voor Nuis had de dag nog een extra bijzonder tintje.

De ochtend begon nog sportief. Beune en Nuis stapten samen op de fiets voor een wielerrondje, en deden dat niet alleen met z’n tweeën. Ook de zoon van Nuis ging mee, waardoor het meteen een mooi Vaderdagmoment werd.

Niet alleen scheen de zon volop, ook werd Vaderdag gevierd. Daar stond de schaatser uitgebreid bij stil. Via sociale media deelde Nuis een liefdevolle boodschap voor zijn zoon, vergezeld van een ontroerend filmpje van de twee samen. "Trots om jouw vader te mogen zijn", schreef de topschaatser onder het filmpje dat hij op Instagram plaatste.

Naast de mooie woorden genoten Beune en Nuis zichtbaar van het fraaie weer. Op beelden was te zien hoe het stel samen het water op ging om even aan de hitte te ontsnappen. Daarmee werd het niet alleen een zonnige, maar ook een bijzondere zondag voor het bekende schaatskoppel.

Snelheidsduivels

Eerder deze week zochten Beune en Nuis de snelheid op een andere manier op. De twee topschaatsers stapten namelijk op de motor voor een rit door de tropische omstandigheden. Dat het kwik ruim boven de dertig graden uitkwam, hield het koppel niet tegen om er samen op uit te trekken.

Motorrijden is al langer een gezamenlijke hobby van de twee. Nog maar een maand geleden kregen ze een gloednieuwe rode Ducati Streetfighter V4 S, waar ze de afgelopen tijd veelvuldig gebruik van maakten. De hitte was overigens goed merkbaar. Op een spiegelselfie die Nuis later deelde, was te zien dat zowel hij als Beune zichtbaar hadden afgezien van de hoge temperaturen. Toch kon dat de pret niet drukken voor het schaatskoppel, dat ook buiten de ijsbaan maar wat graag de adrenaline opzoekt.

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