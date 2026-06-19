Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis gaat nog met elkaar om alsof ze pas net verliefd zijn. Toch zijn ze alweer zo'n zeven jaar samen. De speelse kant van schaatsveteraan Nuis zal nooit uit hem verdwijnen. Dat merkt ook Beune nu Nederland tropisch weer kent. Ze is slachtoffer van een grapje. "Zoals jullie zien ben ik gevallen op zijn humor."

De Nederlandse schaatswereld kent vele koppels. Beune en Nuis zijn het bekendste stel. De twee schuwen het niet om elkaar te plagen en ook dit keer is het raak. Ditmaal is schaatskampioene Beune de pineut na een actie van haar vriend.

Kjeld Nuis spuit Joy Beune nat met water

Ook in huize Nuis en Beune genieten ze van het warme weer in Nederland. De twee zitten samen in de tuin te zonnen. "Blijf gehydrateerd", schrijft de schaatsveteraan bij een video van hemzelf waar hij een teug neemt van een fles water. Dat drinkt hij echter niet door. Nuis spuit vervolgens het water over zijn vriendin die nietsvermoedend op haar telefoon zit te kijken.

Beune lacht in eerste instantie, maar dan volgt nog een lading. Ditmaal giet Nuis een deel van de fles over haar heen. "Ah niet doen", hoor je haar zeggen. De video wordt door beiden gedeeld op Instagram Story. Beune schrijft daarbij: "Zoals jullie zien ben ik gevallen op zijn humor."

Impulsief gedrag

In een onlangs verschenen interview sprak Beune al over de jeugdigheid van de 36-jarige Nuis. "Soms eerst even nadenken voordat je iets doet. Hij is ouder, maar soms denk ik dat ik de wijzere ben", vertelde de 27 jaar oude topschaatsster aan KNLTB.tv.

Toch is Beune nog altijd dolgelukkig met Nuis en merkt ze dat hun relatie 'elk jaar leuker wordt'. "We hebben heel veel lol samen en je leert elkaar steeds beter kennen. Je wordt een soort van één met elkaar", sprak de nog altijd smoorverliefde Beune verder.

Trouwen?

De grote vraag is wanneer het stel gaat trouwen. Beune zou het liever gisteren doen dan vandaag. Toch bleef het moment dat Nuis op één knie ging voor haar nog altijd uit. Wel zaaide het verwarring met 'trouwfoto's' op het strand tijdens hun laatste vakantie. Schaatscollega Mats Siemons dacht dat hem een huwelijksaanzoek betrof. "Kappen nou Mats", reageerde Nuis meteen.

Maar ook zonder ring hebben Nuis en Beune het leuk met elkaar. De twee zijn inmiddels zoetjesaan begonnen aan de voorbereiding op een nieuw schaatsseizoen. Afgelopen jaar pakte Nuis brons op de 1500 meter bij de Winterspelen, wat hem de meest succesvolle olympische schaatser op die afstand maakte. Voor Beune was er bij haar debuut zilver op de ploegenachtervolging. Op individuele onderdelen stelde ze teleur.

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