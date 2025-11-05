Jutta Leerdam heeft de reis van Nederland naar de Verenigde Staten gemaakt. De topschaatsster rijdt volgend weekend de World Cup in Salt Lake City, maar is nu al in het land gearriveerd om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. In het vliegtuig kreeg ze al te maken met een typisch Amerikaans gerecht.

Dat Leerdam zo vroeg in de Verenigde Staten is, heeft in ieder geval te maken met de ideale voorbereiding. Zij kan nu al wennen aan de hoogte en het tijdsverschil en heeft tijdens de World Cup dus geen last meer van een jetlag. In het weekend van 14 tot en met 16 november staat de wereldbeker op het programma in Salt Lake (Verenigde Staten), een week later in het Canadese Calgary.

Daarnaast is er nog een mogelijk voordeel voor Leerdam: zij kan haar verloofde zien. De bokser Jake Paul komt uit de Verenigde Staten en woont in Puerto Rico. Eigenlijk had El Gallo Dorado moeten vechten in het eerste World Cup-weekend van Leerdam, maar het gevecht is gecanceld. Dat geeft het koppel mogelijk de ruimte om elkaar een extra keer te zien.

Leerdam is 'thuis'

Er is in ieder geval geen twijfel over mogelijk dat Leerdam inmiddels in de Verenigde Staten is. 'Je weet dat je bijna landt in de VS als je een hamburger als ontbijt krijgt', schrijft ze bij haar nieuwste TikTok. In de caption zien we nog een veelzeggende tekst: 'Honey, I'm home!' Oftewel: 'Schatje, ik ben thuis!'

Leerdam was bij de NK afstanden van afgelopen weekend nog niet in topvorm. Ze plaatste zich nét aan op de 500 meter en werd derde op de 1000 meter. Op de laatstgenoemde afstand werd zij de afgelopen zes jaar nog nationaal kampioen. De 26-jarige Westlandse kampte met last van haar lies en maakte zich zelf niet zoveel zorgen.

Met vertrouwen vooruit

"Aan het einde van het seizoen voelt dit NK al heel ver terug", zei ze tegen het AD. "Nu was het belangrijk om te plaatsen. Aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld. Ik heb al zoveel mooie titels mogen winnen."

"Ik hoop dat ik nu in de twee weken voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City herstel. Nu twee dagen niet op het ijs en herstellen. Ik voel dat het een verrekking is."