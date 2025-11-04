Jutta Leerdam is al bijtijds onderweg naar de eerste World Cup van het seizoen. Van 14 tot en met 16 november is Salt Lake City het decor voor de eerste internationale wedstrijden. De Nederlandse topschaatsster kreeg op de dag van vertrek goed nieuws, al zal verloofde Jake Paul daar niet blij mee zijn.

De Amerikaanse influencer Paul zou op 14 november moeten boksen tegen Gervonta Davis in Miami, maar door het gevecht ging begin november een streep. Er is namelijk een rechtszaak aangespannen door de ex-vriendin van Davis en de Amerikaan wordt er nu van verdacht onder andere haar mishandeld te hebben. Het is de zoveelste juridische aantijging tegen Davis en daarom besloten Paul en de organisatie achter de partij te annuleren. Paul loopt daardoor flink wat geld mis en ook voor streamingsdienst Netflix is het een strop.

World Cup Salt Lake City

Er komt nog wel een vervangend gevecht voor het einde van 2025, maar de kans is klein dat er een tegenstander gevonden wordt die op 14 november klaar voor een partij is. Daardoor zal Paul later in actie moeten komen. Maar dat vervelende nieuws geeft ook een positieve wending voor Paul en Leerdam. De geliefden kunnen nu langer en uitgebreider bij elkaar zijn rond de World Cup in Salt Lake City van de Nederlandse topsprintster. Leerdam is gekwalificeerd voor de 500 en 1000 meter.

1000 meter mét Paul op de tribune?

De 1000 meter staat meteen op de eerste dag van de wereldbeker in Salt Lake City op het programma. Vrijdag 14 november vanaf 16.00 uur Amerikaanse tijd is het de derde afstand in het schema. Eerst worden de 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter bij de mannen gereden. Vrijdag op zaterdag (vanaf middernacht) begint in Nederland het programma, dus Leerdam is zaterdagochtend vroeg pas te zien hier. Maar op de tribunes van de razendsnelle baan in Noord-Amerika kan ze dan wel de steun van Paul krijgen. Hij is immers vrij om een uitstapje naar Salt Lake City te maken, eventueel met zijn privéjet.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

