Jutta Leerdam was zes jaar op rij de beste op de 1000 meter bij de NK afstanden, maar dit jaar niet. Femke Kok was ruim zes tienden sneller. Maar Leerdam, die last had van haar lies, blijft verrassend positief.

Leerdam werd derde op de 1000 meter en plaatste zich ook op de 500 meter voor de World Cups. Dat is voor nu - met oog op de Olympische Spelen in februari 2026 - het belangrijkste. Dat haar titel weg op de NK weg is, maakt niks uit. "Aan het einde van het seizoen voelt dit NK al heel ver terug", zegt ze tegen het AD. "Nu was het belangrijk om te plaatsen. Aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld. Ik heb al zoveel mooie titels mogen winnen."

Sterker nog: "Ik had eigenlijk gedacht dat ik dit weekend mijn baanrecord zou kwijtraken." Leerdam wil benadrukken dat ze in oktober en november nooit op haar beste niveau is. De sprintster is een typisch voorbeeld dat moet groeien in het seizoen.

'Dat voel ik'

Ondertussen kampte Leerdam dit weekend met liesproblemen. Op de 500 meter schoot het er al in bij de eerste slag, een dag later was het bij de tweede slag raak op de 1000 meter. De adrenaline nam de overhand, waardoor ze er tijdens het rijden geen last van had. "Ik hoop dat ik nu in de twee weken voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City herstel. Nu twee dagen niet op het ijs en herstellen. Ik voel dat het een verrekking is."

Leerdam (26) kan nu ze ouder is 'heel realistisch kijken'. Dat Kok haar dus al sinds maart (op de WK afstanden) de baas is op de 1000 meter, vindt zij voor nu 'oké'. Natuurlijk wil Leerdam altijd de beste zijn, maar ze weet ook dat haar betere maanden nog komen.

Programma

In november staan er World Cup-wedstrijden op het programma op de twee snelste ijsbanen ter wereld: Calgary en Salt Lake City. Leerdam hoopt van harte dat haar teamgenoot Kai Verbij meegaat, maar zelf twijfelt hij nog.