Topschaatsster Jutta Leerdam leegt mapje vol 'herinneringen' aan dierbare tijd: 'Pauls perfectie'

Jutta Leerdam is weer hard aan het trainen, in aanloop naar haar laatste Olympische Spelen. Toch denkt ze nog regelmatig terug aan de periode ná de WK afstanden, waar ze bij haar geliefde Jake Paul was.

Leerdam pakte de wereldtitel bij de teamsprint met Suzanne Schulting en Angel Daleman in Hamar, maar stelde teleur op haar 1000 meter. Daarna nam ze met haar - toen nog - vriend de privéjet naar Puerto Rico. Daar brak een bijzondere tijd aan. Leerdam werd op het nabijgelegen eiland Saint Lucia ten huwelijk gevraagd. Ook was de prèmiere van de realityserie Paul American, waar ze een hoofdrol in speelde.

Maar Leerdam genoot vooral van haar tijd met Paul, diens familie en zijn hond. Van al die mooie momenten samen vond de Nederlandse nog wat foto's op haar telefoon, die ze deelde op Instagram. 'Herinneringen', schreef ze erbij.

Het leven van Jutta Leerdam

Zo schittert ze in een prachtige witte jurk naast haar verloofde Jake Paul, ook laat ze haar verlovingsring zien en is er een dierbare foto met haar ouders Ruud en Monique. Leerdam reed daarnaast ook paard met de Amerikaan en ze gingen zelfs door water. In de reacties wordt Leerdam 'Pauls perfectie' genoemd.

Ogen gericht op Olympische Spelen

Inmiddels is Leerdam druk met de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. "Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", verzekerde ze in de serie Paul American.

"Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", was ze stellig. "Ik wil later niet terugkijken en denken: het spijt me dat ik me heb laten leiden en niet voor mezelf ben opgekomen. Nee, ik wil trots op mezelf zijn dat ik dat besluit heb genomen."

Nieuwe teamgenoten

In de jacht naar olympisch succes heeft Leerdam twee nieuwe teamgenoten aangetrokken, onder wie een oud-wereldkampioen. Schaatsicoon Marianne Timmer is benieuwd hoe die samenwerking gaat verlopen: