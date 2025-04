Openhartige Jutta Leerdam deelt details over schaatstoekomst: 'Ik wil achteraf geen spijt krijgen'

Topschaatsster Jutta Leerdam is bezig aan haar laatste olympische cyclus. De Winterspelen van 2026 zullen dus haar laatste zijn. Dat vertelde ze in de nieuwste aflevering van 'Paul American'. Leerdam bevestigt daarmee de eerdere woorden van haar vriend Jake Paul en geeft nu meer details prijs.

In een groot deel van de afleveringen speelt Leerdam ook een grote rol. En in aflevering 5 zelfs een belangrijke. Haar afkomst en schaatsleven staan namelijk centraal. "Ik was 12 toen ik ging schaatsen. Best laat. Mijn vader vroeg me wat mijn doel was. Ik zei: 'Ik wil olympisch kampioen worden'", zegt Leerdam, terwijl ze voor de camera zit, in de realityserie over haar verloofde en zijn broer Logan.

Olympisch zilver in 2022

Bij de vorige Winterspelen in het Chinese Beijing was Leerdam dicht bij goud, alleen het ging op pijnlijke wijze mis. "Mijn plan was om olympisch kampioen te worden. Maar ik wist niet 100 procent zeker of ik zou winnen. Tijdens de wedstrijd ging er iets mis, ik viel bijna in de bocht. Ik had wat tienden van een seconden sneller kunnen schaatsen als ik die fout niet had gemaakt", blikt ze terug.

"Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", verzekert ze.

Laatste olympische reis

Om goud te winnen, besloot Leerdam om voor een solocarrière te gaan nadat haar contract bij Schaatsteam Jumbo (inmiddels Team Essent) afliep. Ze nam Kosta Poltavets aan als trainer, iemand die ze al kende van haar tijd bij Team Worldstream. "Kos en mijn visie komen erg overeen. Hij is zo slim en deskundig over de manier waarop hij naar schaatsen en beweging kijkt. Ik train beter, specifieker. Ik ben me meer bewust van wat ik doe."

Dan bevestigt Leerdam de eerdere woorden van haar haar verloofde. "Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", is ze stellig. "Ik wil later niet terugkijken en denken: het spijt me dat ik me heb laten leiden en niet voor mezelf ben opgekomen. Nee, ik wil trots op mezelf zijn dat ik dat besluit heb genomen."

Toekomstplannen

Het is voor het eerst dat Leerdam zelf praat over haar toekomst als schaatsster. Bij de volgende Winterspelen in Milaan is ze 27 jaar oud. Onlangs werd ze ten huwelijk gevraagd door Jake Paul en in een van de eerdere afleveringen van Paul American ging het over het krijgen van kinderen. Paul stelde toen dat de volgende Olympische Spelen de laatste van Leerdam zouden zijn en dan aan de kinderwens kan worden begonnen.

Leerdam wil daar mee wachten tot ná de Olympische Spelen. "Ik moet dit hoofdstuk afmaken, voor mezelf", vertelde Leerdam in de eerste aflevering. De schaatsster en haar verloofde zijn het er wel al over eens dat ze een groot gezin willen, maar over het precieze aantal kinderen is er nog een klein meningsverschil. "We praten veel over onze toekomst. Ik zou persoonlijk drie kinderen willen, maar Jake wil er vier. Ik zie ons wel met een groot gezin voor me later", zei Leerdam ook.