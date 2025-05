Topschaatsster Jutta Leerdam geniet van ultiem verwendagje met ouders

Jutta Leerdam is natuurlijk regelmatig bij haar verloofde Jake Paul te vinden in Amerika, maar de topschaatsster maakt ook genoeg tijd vrij voor haar ouders. Zo was de Westlandse donderdag in haar eigen regio voor een ultiem verwendagje.

Leerdam deelde eerst een foto dat ze met haar ouders een dagje naar een Spa is in Den Haag. Op de foto is haar vader te zien die alvast plaatsneemt op de massagebank. Vervolgens gaan ze met het hele gezin een hapje eten om bij te kletsen over de afgelopen periode. Ook haar zus en haar vriend zijn inmiddels aangeschoven bij de ontmoeting van de familie Leerdam.

Training

Na een periode van rust waarin Leerdam veel tijd heeft kunnen doorbrengen met haar verloofde Jake Paul, is de Nederlandse nu weer vol in training voor het nieuwe schaatsseizoen. In de periode van rust tussen vorig seizoen en de trainingen die weer beginnen, werd ze ten huwelijk gevraagd door de bokser op het eiland St. Lucia. Leerdam zei natuurlijk ja. Ook werd ze écht wereldberoemd door haar glansrol in de realityserie Paul Americain, over het reilen en zeilen van het bekende gezin.

Ze deelt ook weer regelmatig video's uit de gym en vanaf de fiets, waarmee Leerdam zich dus voorbereidt op het nieuwe seizoen. Haar doel in het komende jaar zal de Olympische Winterspelen in Milaan zijn. Daar wil Leerdam strijden voor een gouden medaille en ongetwijfeld zal haar verloofd aanwezig zijn tijdens de races in de Italiaanse schaatstempel. Ze heeft al zilver op zak van de 1000 meter op de Spelen in Beijing, maar in de serie Paul Americain stelde ze al dat ze 'goud nodig heeft'.

Jake Paul

Niet alleen Leerdam is weer vol in training, ook haar verloofde Jake Paul is zijn trainingskamp inmiddels weer ingegaan. Hij is in voorbereiding op zijn bokspartij van 28 juni tegen oud-kampioen Julio César Chavez jr. De twee nemen het op in de Amerikaanse stad Anaheim en met een overwinning kan Paul zijn status verder laten groeien en verder de ladder van de bokswereld opklimmen.