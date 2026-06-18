Paula Badosa was enkele jaren geleden nog de nummer 2 van de wereld, maar na een moeizame periode is de Spaanse niet eens meer te vinden in de top 100. Er is echter licht aan het einde van de tunnel, want woensdag stuntte ze in Berlijn tegen topspeelster Coco Gauff. Na afloop van die partij haalde Badosa heel hard uit naar collega-tennisser Stefanos Tsitsipas, met wie ze twee jaar lang een relatie had, en het was niet voor het eerst dat er onderling met modder werd gegooid.

Badosa brak in 2021 definitief door met een plek in de kwartfinales op Roland Garros en de eindzege op het grote toernooi van Indian Wells. Die prestaties zorgden er mede voor dat de Spaanse in 2022 zelfs een tijdje nummer 2 van de wereld was. De jaren daarna zette ze af en toe nog mooie resultaten neer, maar na haar halve finale op de Australian Open van vorig jaar ging het hard bergafwaarts.

Dat leek van buitenaf te komen door een chronische rugblessure, maar ook haar geklapte relatie met tennisser Stefanos Tsitsipas lijkt zijn weerslag te hebben gehad. Badosa was, inclusief een tijdelijke pauze, zo'n twee jaar samen met de Griek. Die relatie lijkt echter niet op een fijne manier tot een einde te zijn gekomen. Zo haalde de moeder van Tsitsipas een tijdje geleden flink uit naar de Spaanse.

Badosa sloeg woensdag plotseling hard terug naar haar ex. Dat deed ze nadat ze voor het eerst in lange tijd weer eens een mooi succes had geboekt. Bij het grastoernooi van Berlijn won Badosa in de eerste ronde van de Nederlandse Suzan Lamens en op woensdag stuntte ze tegen Coco Gauff, de nummer 7 van de wereld.

'Giftige' relatiebreuk

Op de persconferentie sprak ze over de moeilijke periode waar ze doorheen was gegaan en plotseling begon ze daar ook over de breuk met Tsitsipas. Badosa had geen goed woord over voor de Griek: "Ik heb meerdere relatiebreuken meegemaakt in mijn leven en ik weet dat het is wat het is, maar als alles eromheen zo giftig is dan wordt het nog veel ingewikkelder. Je kan een normale relatie hebben met een ex, omdat dat een normaal persoon is. "

Zo lijkt ze Tsitsipas echter niet te bestempelen: "Als dat niet het geval is... Ik hoef het denk ik niet verder uit te leggen. Je kunt elke dag zien dat de andere persoon alles veel moeilijker maakt."

Ondanks die vervelende tijd lijkt er dus weer licht aan het einde van de tunnel te zijn voor Badosa. "Vanuit sportief oogpunt is het niet makkelijk om te zien waar ik nu sta nadat ik een jaar geleden nog in de top 10 stond. Op persoonlijk vlak was het een moeilijk proces. Eindelijk bevind ik me nu al een paar maanden in een goede omgeving, maar het overwinnen van giftige dingen om me heen is niet makkelijk geweest. Het is echter iets waar je als vrouw doorheen moet en ik voel me weer sterk", besloot de tennisster.

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