Op sportief vlak gaat het op dit moment erg slecht met Paula Badosa, maar buiten de baan heeft de tennisster wel mooi nieuws te melden. De Spaanse tennisster heeft namelijk een bijzonder project gelanceerd en daarvoor maakt ze reclame met wel hele pikante foto's.

Badosa stond vier jaar geleden nog op de tweede plek van de wereldranglijst, maar tegenwoordig staat de Spaanse precies honderd plekken lager. Dat komt met name door fysieke problemen, want Badosa kampt met een chronische rugblessure. Die speelt met grote regelmaat weer op en daardoor moet ze geregeld opgeven in wedstrijden of zich afmelden voor toernooien. De Spaanse gaf in het verleden al aan dat haar carrière door kwetsuur waarschijnlijk niet lang zal gaan duren.

De 28-jarige Badosa lijkt zich daarom ook vast voor te bereiden op een leven na het tennis. De tennisster is een zwemkledinglijn begonnen onder naam Sunaswim en naar eigen zeggen ontwerpt ze de kleding zelf. Op de website valt te lezen dat het bedrijf van Badosa dingen met een 'mediterraans design' maakt en daarmee richt ze zich op 'vrouwen die thuishoren in de zon'.

Pikante foto's bij aankondiging

Badosa doet het overigens niet helemaal alleen, want ook haar jongere zus Jana helpt mee.

Badosa hoefde niet ver te zoeken naar een model dat wilde poseren met de nieuwe collectie, want dat deed ze gewoon zelf. Ze deelde op haar Instagram een aantal vrij pikante foto's waarin ze de verschillende bikini's draagt. Wie er overigens net als Badosa bij wil lopen komende zomer moet wel flink wat geld neerleggen. Elke bikini die ze op dit moment verkoopt, kost namelijk 98 euro.

De Spaanse kondigde enkele weken geleden al aan dat de collectie eraan zat te komen. Ook daar deelde ze een foto in bikini bij en dat leverde positieve reacties op van enkele collega's, zoals Coco Gauff en Eva Lys.

Dramatische reeks

Badosa zit momenteel op de tennisbaan in de hoek waar de klappen vallen. Ze verloor dit jaar liefst twaalf van haar 21 partijen, waaronder de laatste vier. Ze was aan het begin van het jaar nog de nummer 25 van de wereld, maar zakte ver weg doordat ze op de Australian Open al in de tweede ronde sneuvelde. Daar had ze vorig jaar nog de halve finales gehaald en dus leverde ze een hoop punten in.

