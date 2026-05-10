De moeder van Stefanos Tsitsipas houdt zijn ex-vriendin verantwoordelijk voor de neerwaartse spiraal waarin de carrière van de gevallen toptennisser momenteel zit. De 27-jarige Griek was ooit nummer drie van de wereld, maar kwijnt nu weg op de 75e plaats.

Tsitsipas had jarenlang een relatie met collega-tennisster Paula Badosa. Het tweetal ging in 2024 uit elkaar, maar zocht elkaar na drie weken alweer op. Dit hield een jaartje stand, totdat de tennissers in de zomer van 2025 voor de tweede keer hun relatie beëindigden.

Moeder spreekt zich uit

De moeder van Tsitsipas, Yulia Salnikova, lijkt er niet zo rouwig om dat haar zoon niet meer met Badosa is, zo vertelt ze aan The Daily Mail. "Ze waren een goed koppel, maar het werd een last voor hem. Hij vroeg in die periode te veel van zichzelf."

Tsitsipas en Badosa, die momenteel bezig is met het opbouwen van haar eigen bikinilijn, waren overal samen te zien. Bijvoorbeeld in fotoshoots voor magazines en hun gezamenlijke Instagram-account: Tsitsidosa. "Al die foto's, sociale media en media aandacht eisten zijn tol bij hem. Hij zei dat hij het leuk vond, maar van binnen stapelde alles zich op', stelt zijn moeder.

Nieuwe vriendin

De nieuwe vriendin van Tsitsipas, Kristen Thoms, kan juist op goedkeuring rekenen van moederlief. "Het voelt alsof ik haar al 90 jaar ken. Ze is een heel lief meisje, snapt tennis en heeft het ook op universitair niveau gespeeld. Daarnaast heeft ze haar eigen carrière opgebouwd in marketing."

Het is niet voor het eerst dat de moeder van Tsitsipas uit de school klapt over de relaties van haar zoon. Eerder gaf ze al aan dat Tsitsipas en Badosa 'een gecompliceerde relatie hadden' en 'dat dit niet normaal was' volgens haar.

Rome

Tsitsipas verloor afgelopen week gelijk in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rome. De Griek ging onderuit tegen de nummer 41 van de wereld, de Tsjech Tomas Machac (4-6, 6-7).

