Kenneth Taylor beleeft sportief een uitstekende start bij Lazio, maar ook buiten het veld blijft de middenvelder onderwerp van gesprek. Na zijn veelbesproken breuk met Jade Anna van Vliet zorgde een Italiaanse teamgenoot van de Oranje-international voor een opvallende reactie op sociale media.

Kenneth Taylor is met Lazio goed begonnen aan de Italiaanse competitie. Afgelopen weekend won hij met de ploeg uit Rome ook de tweede competitiewedstrijd, een welkome opsteker in een toch turbulente periode voor de middenvelder.

Het zal niemand zijn ontgaan: Taylor ging recent uit elkaar met influencer Jade Anna van Vliet. Taylor vroeg haar eerder deze zomer nog ten huwelijk in Miami, maar Van Vliet maakte kort geleden onverwacht bekend dat de relatie voorbij is. Zij heeft Rome inmiddels ook verlaten en is terug in Nederland.

Cryptische boodschap

De breuk maakte veel los, maar over het hoe en waarom is nog altijd niets bekendgemaakt. Wel deelde Van Vliet (22) onlangs een cryptische boodschap op Instagram. Ze verwees in haar bericht naar 'foto vijf'. Na een paar keer swipen zien haar volgers haar bij een bord met ludieke teksten staan, waarbij ze nadrukkelijk naar de eerste regel wijst. Daar staat: 'Don't be a dick', vrij vertaald: 'Wees geen lul'.

De betekenis van die verwijzing liet ze aan haar volgers over. Of ze daarmee daadwerkelijk naar Taylor verwees, liet ze in het midden. De speculaties namen daardoor alleen maar verder toe. Taylor zelf hield zich stil over de breuk, maar één van zijn teamgenoten leek hem op ludieke wijze een hart onder de riem te steken.

'Back on the market'

Na de 1-0 overwinning op Bologna plaatste de middenvelder van Lazio meerdere foto's en video's op Instagram. Bij de beelden schreef hij: "Six from two, more to come", doelend op het feit dat Lazio na twee competitiewedstrijden zes punten heeft.

Teamgenoot en doelpuntenmaker Davide Frattesi voelde zich vervolgens vrij om ludiek te reageren. "Back on the market", vrij vertaald: "Terug op de markt", schreef de Italiaanse middenvelder, gevolgd door twee lachende emoji's.

Lazio staat met de Nederlanders Danilho Doekhi, Tijjani Noslin en Kenneth Taylor op de zesde plaats in de Serie A met zes punten uit twee wedstrijden. Komende speelronde nemen de Romeinen het op tegen Udinese, waar Taylor zijn voormalige ploeggenoot bij Ajax Jurgen Ekkelenkamp treft.