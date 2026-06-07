Simone Biles deelde zaterdag een verontrustend bericht op haar sociale media. De 29-jarige Amerikaanse superster in het turnen had een bijna-doodervaring en deelt daar een dag later meer over.

Biles is afgelopen week opgeschrikt door een medische noodsituatie. De Amerikaanse stelt op Instagram dat ze een bijna-doodervaring heeft gehad. "Ik ben normaal gesproken niet iemand die dit soort dingen deelt, omdat ik waarde hecht aan privacy in deze tijd, maar bijna doodgaan stond niet op mijn bingokaart", schrijft de 29-jarige Biles bij een foto vanuit het ziekenhuis.

Dit was een van de, zo niet dé, meest angstaanjagende ervaringen van mijn leven." Biles zegt niet wat er met haar is gebeurd. "Ik lig deze week in bed te rusten, vroeg of laat zal ik meer uitleg geven. Wel bedankt ze haar dierbaren die langskwamen of bloemen stuurden. "Hou van jullie allemaal", besluit ze.

Update

Doordat Biles in het midden liet wat er precies aan de hand was, speculeerde het internet erop los. Het feit dat de Amerikaanse niet lang daarvoor nog beelden deelden dat ze salto's deed in de trampoline van haar tuin, deed men denken dat Biles misschien iets was aangedaan.

De vragen stroomden dus binnen bij Biles, die besloot om te reageren. Een Braziliaanse fan vroeg zich hardop af 'of het om gezondheid, een ongeval of geweld zou gaan'. Biles reageerde daar kort maar duidelijk op: 'gezondheid'.

health ❤️‍🩹 — Simone Biles (@Simone_Biles) June 7, 2026

Olympische ster

Biles werd tijdens haar carrière zeven keer olympisch kampioen. De volgende Spelen zijn in haar thuisland de Verenigde Staten, maar Biles weet nog niet of ze meedoet in Los Angeles. Dat vertelde ze nadat ze in Madrid vorig jaar voor de vierde keer de Laureus Award voor beste sportvrouw in ontvangst had genomen. Eerder ontving de 28-jarige turnster de trofee in 2017, 2018 en 2020.

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