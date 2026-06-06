Turnlegende Simone Biles heeft zaterdag schokkend nieuws gedeeld op sociale media. Ze is met ernstige klachten in het ziekenhuis beland en stond doodsangsten uit. "Dit stond niet op mijn bingokaart."

Biles is afgelopen week opgeschrikt door een medische noodsituatie. De Amerikaanse stelt op Instagram dat ze een bijna-doodervaring heeft gehad. "Ik ben normaal gesproken niet iemand die dit soort dingen deelt, omdat ik waarde hecht aan privacy in deze tijd, maar bijna doodgaan stond niet op mijn bingokaart", schrijft de 29-jarige Biles bij een foto vanuit het ziekenhuis.

Daarop is te zien dat ze meerdere ziekenhuisbandjes draagt. Eerder deze week werd ze opgenomen. "Dit was een van de, zo niet dé, meest angstaanjagende ervaringen van mijn leven." Biles zegt niet wat er met haar is gebeurd. "Ik lig deze week in bed te rusten, vroeg of laat zal ik meer uitleg geven. Wel bedankt ze haar dierbaren die langskwamen of bloemen stuurden. "Hou van jullie allemaal", besluit ze.

Ze vertelt ook dat haar man Jonathan niet bij haar was toen de turnster werd opgenomen. Hij speelt American Football en was op trainingskamp.

Olympisch kampioene

Biles is een legende in haar sport en werd al zeven keer in haar carrière olympisch kampioen. Ook zijn er een aantal oefeningen naar haar vernoemd. De topturnster weet nog niet of ze over drie jaar deelneemt aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Dat vertelde ze nadat ze in Madrid vorig jaar voor de vierde keer de Laureus Award voor beste sportvrouw in ontvangst had genomen. Eerder ontving de 28-jarige turnster de trofee in 2017, 2018 en 2020.

Biles pakte op de Spelen van Parijs drie keer goud en een keer zilver. Haar olympische verzameling bestaat nu uit zeven gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles. Daarnaast heeft ze talloze wereldtitels op haar naam staan.

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