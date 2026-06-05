Rico Verhoeven maakte in mei een overtuigende overstap van het kickboksen naar boksen. De voormalig wereldkampioen zwaargewicht bij Glory legde het de Oekraïense vechtmachine Oleksandr Usyk het vuur aan de schenen. Dat is ook UFC-kampioen Ilia Topuria niet ontgaan. 'El Matador' staat bekend om zijn krachtige stoten en sprak zich lovend uit over de 37-jarige Verhoeven.

Verhoeven kapte in november 2025 bij Glory. Het Nederlandse vechtsporticoon had genoeg gezien en was toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond hij in het boksen. Verhoeven zou het eerst opnemen tegen Anthony Joshua, maar omdat die betrokken raakte bij een tragisch ongeluk werd het de ongeslagen wereldkampioen Usyk.

Lovende woorden voor Rico Verhoeven

De historische boksclash vond op 23 mei plaats bij de Piramiden van Gizeh in Egypte. Verhoeven opende brutaal tegen de Oekraïner en kon lang mee. Uiteindelijk verloor hij na de elfde ronde het gevecht, omdat de scheidsrechter ingreep. Topuria was onder de indruk van het optreden van Verhoeven. "Hij deed het fantastisch", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Hij maakte de overstap naar het boksen en testte zichzelf tegen de beste bokser ter wereld. Hij deed het geweldig", is de Georgisch-Spaanse vechter van mening.

Grote UFC-ster

Topuria weet waar hij over praat. De MMA'er is ongeslagen en geldt als een van de grootste sterren binnen de UFC. Hij schreef geschiedenis door als eerste vechter ooit ongeslagen kampioen te worden in twee verschillende gewichtsklassen.

In 2024 veroverde hij de vedergewichttitel door Alexander Volkanovski knock-out te slaan, om deze vervolgens succesvol te verdedigen tegen Max Holloway. In 2025 voegde hij daar de lichtgewichttitel aan toe met een overwinning op Charles Oliveira. Met name dankzij zijn krachtige boksvaardigheden en sterke grondspel bezit hij een vlekkeloos record van 17-0.

Overstap naar het boksen?

Topuria zelf deed in het (recente) verleden meermaals uitspraken over een eventuele overstap naar het boksen. Qua zelfvertrouwen geen gebrek bij de Georgisch-Spaanse UFC-kampioen. "Ik geloof echt dat ik iedereen in het boksen (binnen zijn eigen gewichtsklasse, red.) kan verslaan", is hij resoluut. "Mensen zullen verbaasd zijn."

Documentaire en UFC FREEDOM 250

Vanaf vrijdag 5 juni is Ilia Topuria te zien in zijn eigen documentaire The Topurias, exclusief bij HBO Max. De streamingdienst heeft ook de rechten voor een historische avond UFC bij het Witte Huis. In de nacht van 14 op 15 juni wordt er gestreden tijdens UFC FREEDOM 250. Dat bijzondere sportevenement vindt plaats op dezelfde dag als de verjaardag van president Donald Trump en is ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. In Washington verdedigt Topuria zijn wereldtitel in het lichtgewicht tegen Justin Gaethje

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