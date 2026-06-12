Rond het WK voetbal krijgen liefhebbers een dubbele portie van de talkshow Vandaag Inside. In de eerste show van vrijdagavond was er een opmerkelijk moment met iemand uit het publiek. Zelfs presentator Wilfred Genee, die toch veel gewend is in VI, was verbaasd.

Op sommige WK-dagen wordt Vandaag Inside tweemaal uitgezonden. Vrijdag was er om 20.00 uur de eerste episode van de dag, met als gasten Tina Nijkamp, Jeanneau van Beurden en Raymond Mens.

Bier

Alles verliep zoals gepland in de eerste van de twee afleveringen op vrijdag. Valentijn Driessen en Noa Vahla belden bijvoorbeeld in vanuit Kansas City, waarbij de mopperende Telegraaf-journalist de lachers op zijn hand kreeg met zijn sombere praat. Daarna vroeg Genee aan kijkcijferexpert Njkamp wat haar mening is over de opgefriste studio. Middenin haar antwoord verstoorde iemand uit het publiek de uitzending.

Een man in een oranje shirt liep vanuit het publiek richting de bar. Hij keek zoekend en ietwat verbaasd om zich heen, zo was op de achtergrond zichtbaar terwijl Nijkamp aan het woord was. "Er gaat gewoon iemand bier bestellen", zo interrumpeert Genee haar. 'Wie?", roept ze uit. "Nee, maakt niet uit, maar het is de eerste keer dat iemand hier opstaat om bier te halen", reageert Genee. Johan Derksen haakt in: "Zet hier ook wat neer als je toch bezig bent." En Renè van der Gijp grapt: "Heb je nog consumptiebonnen?"

Decor

Zonder bier loopt de man druk vervolgens druk gebarend weer terug naar zijn plek. Wat hij nou precies probeerde te doen of bereiken bleef verder onhelder. Nijkamp ging verder met haar positieve reactie op het decor. "Ik vind het mooi aangepast", meende ze.

Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer

Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer zijn tijdens het aankomende WK voetbal veelal tweemaal per avond te zien op SBS6. De zender meldde dat de talkshows, afhankelijk van de speeltijden, zowel voor als na de wedstrijden te zien zullen zijn.

Vandaag Inside Oranje met Wilfred Genee is tijdens het voetbaltoernooi te zien van maandag tot en met donderdag. Alleen in de beginweek is de talkshow ook op vrijdag 12 juni te zien. De Oranjezomer met Hélène Hendriks wordt op vrijdag, zaterdag en zondag uitgezonden. Op de avond van de finale, zondag 19 juli, is Vandaag Inside Oranje te zien met Hendriks als tafelgast.

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