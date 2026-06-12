Bij de eerste uitzending op vrijdag van Vandaag Inside belden Noa Vahle en Valentijn Driessen in vanuit Kansas City. De twee waren soepel op elkaar ingespeeld en vormden een soort komisch duo. De studio lag plat. "Maak me maar weer belachelijk."

Noa Vahle, de presenterende dochter van Linda de Mol, en Driessen werden via een videoverbinding in de uitzending gehaald om een update te geven over Oranje. In Kansas City bereidt het Nederlands elftal zich voor op zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal 2026, zondag tegen Japan.

Het wordt niks

Telegraaf-journalist Driessen staat erom bekend niet echt het zonnetje in huis te zijn. Het gebeurt zelden dat de voetbalverslaggever zich tevreden toont of enthousiast is over iets. Dat kwam ook naar voren in het item dat hij samen met Vahle verzorgde vanuit de Verenigde Staten.

Na een korte update over het weer in Kansas zegt hij prompt: "Maarreh, het wordt niks hoor met het Nederlands elftal." Daarop barst de studio in Hilversum in lachen uit. "De eerste ronde overleven we wel en daarna kunnen we de tickets boeken", voorziet Driessen.

Japan

De sfeer in Kansas City is weinig opwekkend, meent hij. Het WK voetbal leeft er niet. Het straatbeeld verraadt amper dat er een groot toernooi wordt gehouden. "Het is een WK dat heel lang gaat duren", voelt hij aan. Van Japan kan Nederland nog wel winnen, zo blikt hij vooruit, en daardoor is de groepsfase ook geen probleem. Daarna ligt Nederland eruit tegen Brazilië of Marokko.

Vahle vat zijn preek daarna ironisch samen: "Valentijn zegt dat we van Japan winnen, dus we zullen wel verliezen." Waarop de journalist reageert: "Ja ja, maak me ook maar belachelijk. Dacht ik eindelijk een kompaan te hebben. Ik zat gisteravond na te denken en dacht: wat doe ik hier eigenlijk? Je staat in een land waar je niet wil zijn en gaat naar een toernooi waar Oranje geen rol kan spelen. En we moeten nog zo lang."

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