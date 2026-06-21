Het is zondag Vaderdag in Nederland en dat gaat ook in de sportwereld niet onopgemerkt voorbij. Zo krijgt topvechter Rico Verhoeven enkele dagen na de bekendmaking van zijn protest tegen de uitslag van het gevecht tegen Oleksandr Usyk een bijzondere boodschap van zijn verloofde Naomy van Beem.

Van Beem deelt op haar Instagram een reeks bijzondere foto's van Verhoeven. Dat doet ze niet zomaar, want dat heeft alles te maken met het feit dat het Vaderdag is. Op de plaatjes is Verhoeven veelvuldig met zijn gezin te zien.

"Fijne vaderdag, we houden van je", schrijft Van Beem, die ook alle andere 'geweldige vaders' een fijne dag wenst, bij de foto's. Verhoeven vindt het gebaar van zijn verloofde mooi. "Ik waardeer jou, mijn liefste", reageert hij onder het bericht op het sociale medium.

De topvechter vormt samen met Van Beem een samengesteld gezin, want allebei hebben ze kinderen uit een eerdere relatie. Verhoeven kreeg met zijn ex-partner zoon Vince en dochter Mikayla en Jazlynn, terwijl Van Beem de moeder is van zoon Isaiah.

Verhoeven en Van Beem zijn al vijf jaar samen en in 2024 vroeg de vechter zijn geliefde ten huwelijk. Zij antwoordde met ja, maar een bruiloft is er vooralsnog niet gekomen. Het lijkt erop dat die snel gaat volgen, want vorige maand liet Van Beem weten dat ze haar vrijgezellenfeest had.

Duidelijkheid over gevecht met Usyk

Verhoeven kreeg eerder deze week duidelijkheid over zijn veelbesproken duel met boksgrootheid Oleksandr Usyk. De Oekraïener was de torenhoge favoriet bij hun gevecht vorige maand, maar tot verbazing van velen wist Verhoeven de ongeslagen bokser tot het uiterste te dwingen. Na een aantal harde klappen van Usyk in de elfde ronde aan het adres van Verhoeven besloot de scheidsrechter echter toch een einde aan het gevecht te maken, maar dat leidde tot flink wat commotie.

Dat besluit zou namelijk pas genomen zijn nadat de bel was gegaan. Verhoeven diende daarop een protest in tegen de uitslag en kreeg na weken wachten eindelijk duidelijkheid. Volgens de topvechter kreeg hij inderdaad gelijk dat het niet volgens de regels was gegaan, maar de uitslag bleef desondanks staan. Verhoeven daagde Usyk daarop direct uit voor een nieuw gevecht.

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